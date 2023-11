Consulta per la sicurezza stradale, nominata presidente Enzina Fasano di "Salvaciclisti"

La “Consulta cittadina per la sicurezza stradale, mobilità dolce e sostenibilità” ha rinnovato i propri organi direttivi giunti a scadenza naturale. Su indicazione dell'assessore alla mobilità Eugenio Patanè, è stata eletta presidente della consulta Enzina Fasano, presidente della “Associazione Salvaciclisti”. L’avvocato succede a Roberto Pallottini, già membro del coordinamento Roma Ciclabile. La consulta, quindi, rimane nelle mani, anche se sarebbe meglio dire nelle “gambe”, degli amanti delle due ruote (senza motore).

Strade killer

Il rinnovo dei membri della Consulta arriva poco giorni dopo la celebrazione della giornata delle vittime delle strada. Roma, purtroppo, è una città pericolosissima per chi si avventura in auto, a piedi o con mezzi alternativi. E proprio nel bilancio di fine mandato, l’ente che monitora le strade romane ha sottolineato come la Capitale sia tra le città pi pericolose d’Europa. Da inizio 2023, nella città Eterna, hanno perso la vita 176 persone a causa di incidenti stradalei. Per questo, appare sempre più urgente approvare le proposte avanzate, negli anni, dalla Consulta.

“Rivolgo alla presidente neoeletta e all'assemblea della Consulta tutta, che vede nel suo coordinamento un numero maggiore di donne - ha commentato l’assessore alla mobilità Eugenio Patanè - i migliori auguri di buon lavoro auspicando una collaborazione sempre più proficua con l'amministrazione tesa al raggiungimento di obiettivi concreti e comuni sui temi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile. I prossimi mesi e anni saranno fondamentali per raccogliere i risultati del grande lavoro svolto finora per cui ringrazio il presidente uscente Roberto Pallottini”.

La Consulta

La Consulta è composta da diversi enti ed associazioni impegnate nel campo della mobilità e della sicurezza stradale. I 150 membri hanno eletto determinazione come vicepresidente, Mauro Tanfi, dell'associazione ‘Tutti a Ruota- Villaggio Prenestino’. Sono stati eletti nella commissione di coordinamento della Consulta Alessandra Bonfanti, di Legambiente, Roberto Pallottini, dell'Istituto Nazionale Urbanistica, Alessandra Agnello, dell'Ossevatorio Bike economy, Stefano Casini di Salvaiciclisti Roma, Alessio Marsili di Fiab Roma- Bici P.A. Tra pochi giorni l'Assemblea Capitolina completerà le nomine indicando due consiglieri comunali come membri della stessa commissione.