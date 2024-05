Lotta alla criminalità e gestione dei beni confiscati: ad Ostia convocato un consiglio straordinario

Sul litorale stanno per arrivare investimenti importanti, in gran parte provenienti dall’Europa. Arriva in un territorio che, nelle pagine della cronaca cittadina, trova frequentemente spazio per episodi legati ad inchieste giudiziarie, aggressioni, presenza di gruppo di criminalità organizzata. Questioni che rimandano al tema della legalità a cui, il municipio X, ha voluto dedicare un consiglio straordinario.

Un territorio che sta cambiando pelle

“La criminalità organizzata va combattuta sempre e comunque, sottrae risorse e costringe persone a vivere in maniera indegna. E per tutte questa ragioni noi saremo sempre impegnati nel contrastarla. Fatta questa premessa voglio aggiungere che a me non piacciono le passarelle – ha spiegato il minisindaco Mario Falconi – qualche giorno fa ho avuto uno scontro con il ministro Valditara perché c’è chi viene qui, non si informa, e poi ci dipinge in maniera sbagliata”.

“Lavoro in questo territorio dagli anni Settanta ed all’epoca, se dovevano fare una visita domiciliare, doveva chiedere a qualcuno che mi presidiasse l’auto, affinché non mi venisse rubata – ha raccontato il presidente del municipio nel suo intervento – Ma in questo territorio ci sono realtà meravigliose. Lo dicono per coloro che non lo conoscono. Ripeto, mai abbassare la guardia verso tutte le forme di prevaricazione. Ma dobbiamo pur registrare gli enormi passi avanti fatti, grazie ai cittadini”.

La zona grigia da sconfiggere

Cittadini che, in forma singola o associata, si sono presentati al consiglio straordinario che è stato organizzato in un luogo iconico del territorio: la palestra della legalità. Un immobile confiscato alla criminalità organizzata, divenuto un punto di riferimento per l’intero litorale. “I grandi maestri che hanno combattuto la criminalità organizzata ci hanno insegnato che non dobbiamo concentrarci solo sulla coda del fenomeno criminale, sull’aggressione o l’estorsione, ma su tutta l’ampia zona grigia nella quale la criminalità collabora, interloquisce con tanti altri soggetti sociali ed economici” ha sottolineato l’assessore capitolino al patrimonio Tobia Zevi. È in quella zona grigia che si deve giocare la sfida per vincere contro la criminalità organizzata.

Gli investimenti in arrivo e le sfide da vincere

Nel suo intervento l’assessore ha ricordato le sfide che stanno per interessare il territorio “con 100 milioni di euro, tra fondi europei e nazionali, che sicuramente fanno gola alla criminalità e che dobbiamo gestire in maniera attenta”. Tra le partite da vincere c’è anche quella di far percepire maggiormente la mano delle istituzioni sulla gestione degli alloggi popolari, la gran parte dei quali di proprietà comunale, a per i quali occorre battersi per sottrarli ad ogni forma di racket. Un modo per far sentire la presenza dello Stato, è stato ricordato, è quello di assegnare gli immobili sottratti alla criminalità organizzata a realtà meritevoli. È la storia della palestra della legalità ma, anche, delle villette dell’Infernetto.

Cosa deve fare l'amministrazione

Il consiglio straordinario si è concluso con la votazione di un documento che chiarisce quali sono gli intenti del municipio. L’atto, e questo è un buon segnale, è stato votato dai consiglieri municipali all’unanimità. Cosa deve fare quindi l’amministrazione locale, insieme a quella cittadina? “Il nostro dovere è quello, per esempio, di non lasciare case di edilizia popolari vuote e inabitate, di accelerare lo scalare delle graduatorie per entrarvi, di combattere l'abbandono scolastico, di non lasciare a sé stessi territori periferici, si dotarci di strumenti, come l'osservatorio della Legalità, che ci permettono di monitorare ciò che accade con più facilità attraverso una rete di soggetti esperti” ha commentato la capogruppo democratica Margherita Welyam “Ammettere l’ esistenza della mafia sul nostro territorio ci rende solo più consapevoli e meno omertosi, ci ricorda che il nostro compito è quello di riempire quei vuoi in cui la mafia si inserisce e si radica”.