Cinecittà, maggioranza spaccata: il capogruppo PD si dimette

Dieci voti a favore e dieci astenuti. A norma di regolamento l’atto, una delibera che era stata portata in aula dal capogruppo del Partito democratico, non ha la maggioranza e non può essere approvato.

È con questi titoli di coda che si è chiusa l’ultima seduta del parlamentino di Cinecittà prima delle festività natalizie. L’atto, che non è passato, era legato all’ “utilizzo dei beni immobili di Roma Capitale”, che dal dicembre del 2022 è disciplinato dalla delibera comunale numero 104. Quella delibera ha mandato in crisi l’attuale maggioranza che, alla fine della seduta, si è ritrovata con le dimissioni del capogruppo democratico. C'entra però, con l'epilogo e con il provvedimento di fatto bocciato, anche la gestione di un casale che si trova nel parco dell'Appia Antica. Ma andiamo con ordine.

La concessione scaduta

Da tempo il municipio VII sta cercando di affrontare il nodo legato alla scadenza di una concessione. È quella che riguarda il casale di Tor Fiscale - all’epoca dell'assegnazione definita come una stalla - e le sue aree esterne che si sviluppano su circa 2 ettari di terreno. Nel 2010 il complesso é stato oggetto di una concessione di 6 anni + 6 che di cui ha beneficiato una onlus “la Torre del Fiscale”. Il giudizio sull’operato di questa associazione è lusinghiero.

Come si legge in un documento firmato dal presidente Laddaga nel febbraio del 2023, “la cittadinanza e l’amministrazione valutano molto favorevolmente il lavoro svolto negli anni dall’associazione per la cura e la valorizzazione dei luoghi” ed a supporto di questa valutazione si citano “note di sostegno che sono pervenute alla presidenza da parte del Parco archeologico dell’Appia Antica (Ministero della cultura) dal Parco regionale dell’Appia Antica, dalla Sovrintendenza capitolina ed anche da Italia Nostra.

La direttiva rimasta disattesa

La onlus ha operato così bene che il presidente Laddaga, in quello stesso atto del febbraio 2023, aveva dato mandato al direttore del municipio “di provvedere al rinnovo della convenzione” e di incaricare un professionista per una valutazione comparativa dei valori economici dei servizi offerti dal concessionario e per una nuova valutazione del canone concessorio. Questo rinnovo, si legge sempre nella direttiva di giunta, sarebbe dovuto esser di “3 anni eventualmente prorogabili di altri 3”.

La direttiva di giunta non ha trovato applicazione. La concessione é scaduta ad aprile ed il direttore del municipio, con grande sorpresa da parte della Onlus, ha fatto sapere che la proroga non può essere perfezionata. Motivo? “Chi aveva firmato quell’atto si è reso conto che era in contrasto con la delibera capitolina 104” raccontano, oggi, eletti tra le fila della maggioranza. Però tutta questa partita è stata giocata senza il coinvolgimento diretto della gran parte dei consiglieri che, per correggere il tiro, il 21 dicembre hanno portato in aula un provvedimento.

La maggioranza divisa in municipio

L’atto messo ai voti in consiglio chiedeva due cose. Innanzitutto la costituzione di “un tavolo di coordinamento con tutti i presidenti delle commissioni”, insieme al quale definire un piano di assetto sull’utilizzo dei beni immobili” presenti nel territorio e su cui interviene la delibera 104. L’altra richiesta era quella di concludere il percorso indicato nella direttiva con cui, Laddaga, chiedeva il rinnovo della concessione del casale di Tor Fiscale.

Il provvedimento portato in consiglio municipale da Marco Poli, nonostante la firma di altri 3 capigruppo della maggioranza e complessivamente di 9 consiglieri, pur di trovare i voti necessari é stato anche emendato. Ma due interruzioni di consiglio ed una riunione del gruppo democratico, non sono state sufficienti a trovare i numeri per sostenerlo. A poco è valso anche il contributo arrivato dai 2 consiglieri 5 stelle che hanno decido di appoggiare il testo emendato. Con 10 voti favorevoli ed altrettante astensioni non è passato.

Il PD rimasto senza capogruppo

“Le dimissioni del capogruppo Pd al Municipio VII, Marco Poli, certificano definitivamente e clamorosamente la spaccatura interna alla maggioranza” ha commentato il capogruppo municipale Emanuel Trombetta, in una nota firmata insieme alla capogruppo capitolina (M5s) Linda Meleo. Nella nota i due, che definiscono “un gesto forte e coerente” quello di Poli, parlano di una “delibera non gradita al Presidente Laddaga e ad alcuni membri della maggioranza”. Dopo le feste il PD dovrà mettersi alla ricerca di un nuovo capogruppo. Per quanto invece riguarda il futuro del casale di Tor Fiscale, la questione è stata portata in tribunale: la Onlus che aveva sottoscritto la convenzione, visto il mancato rinnovo, ha presentato un ricorso al Tar.