Arriva Gualtieri in aula e i consiglieri del Pd non si fanno trovare. Salta l'intervento del sindaco

C'è già chi parla di "crisi della maggioranza". Fatto sta che la caduta per quattro volte del numero legale proprio nella seduta di Consiglio comunale in cui era previsto un intervento del sindaco Gualtieri non lancia un bel messaggio. È successo ieri in aula Giulio Cesare. Il primo cittadino doveva parlare ai suoi del futuro di Roma Metropolitane, annunciando l'approvazione da parte del governo centrale di un emendamento che consentirà di salvare la società dalla liquidazione. Ma i consiglieri di maggioranza erano quasi tutti assenti dall'aula, qualcuno ha risposto solo ad alcuni appelli. Il numero legale è caduto quattro volte, dopodiché la presidente dell'aula Svetlana Celli, convocati i capigruppo, è stata costretta a chiudere la seduta. Un pessimo messaggio, specie se lanciato proprio nel giorno in cui Gualtieri è chiamato a parlare all'aula. Circostanza che si verifica di rado e solo in occasione di temi che necessitano di discussioni e confronti urgenti.

Le ragioni del malcontento

Tra gli scranni della maggioranza c'è chi, per spiegare l'accaduto, parla semplicemente di "sciatteria", ovvero di colleghi che arrivano in ritardo o si fermano un po' troppo al bar interno a fare colazione - "è così da inizio consiliatura" - e chi ammette che hanno pesato i malcontenti interni e che più di un eletto lo ha fatto appositamente per creare problemi al sindaco. Non è un segreto del resto che non sia un momento roseo per la tenuta della maggioranza. Al capitolo rifiuti sono aperti più fronti di tensione.

Nei municipi III, XIII e XV ricadono progetti controversi che stanno spingendo i presidenti di municipio (e i consiglieri capitolini che su quei territori hanno i voti) a levare gli scudi. Ci sono l'area di trasferenza a Villa Spada, l'impianto per le terre di spazzamento nell'ex Tmb Salario, i biodigestori di Cesano e di Casal Selce a far pensare i minisindaci, alle prese chi da giorni chi da mesi, con il malcontento dei cittadini che rifiuti vicino casa, anche se sulla carta vengono smaltiti a impatto quasi zero, non ne vogliono.

"La città paga la crisi a sinistra"

E allora interpretare le assenza di ieri in aula come un messaggio, almeno da parte di qualcuno, diretto al sindaco Gualtieri è fin troppo facile anche per l'opposizione. "La seduta odierna della Assemblea capitolina ha certificato in modo definitivo la crisi della maggioranza" dichiarano in una nota congiunta i capigruppo di Fratelli di Italia, della Lega, dell'Udc, del Movimento 5 stelle, della Lista Civica Raggi, di Azione e di Italia Viva. "I motivi della crisi sono da ricercare nelle divisioni della maggioranza su temi cruciali, dal futuro di Atac alla localizzazione degli impianti di biodigestione, dalla rivolta del comparto scuola al rimpasto di Giunta, dalla gestione dissennata dell'accesso alla ZTL alla rivolta dei minisindaci del Pd. Tutto questo lo sta pagando la città. Quo usque tandem abutere Gualtieri patientia nostra?".