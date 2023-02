Ritardi, consiglieri assenti e impegni elettorali: il consiglio comunale è bloccato

O non si presentano oppure arrivano e se ne vanno. Sta di fatto che le consigliere e i consiglieri di maggioranza, non tutti ma una buona parte, martedì 31 gennaio in assemblea capitolina hanno dato il meglio. Convocazione decisa alle 9.30 in una delle ultime capigruppo per agevolare chi partecipa alle iniziative elettorali in vista delle Regionali, ma l'inizio è quasi alle 11: manca il numero legale.

Manca il numero legale in consiglio comunale

Dalle opposizioni, ovviamente, la questione viene presa come una palla al balzo per fare gol a porta vuota: "Ci troviamo di fronte a una maggioranza dilaniata dalle guerre fratricide fra correnti del Pd - tuonano Di Stefano dell'Udc, Quarzo di FdI e Santori della Lega - che non riesce a dare risposte alla città fuggendo dalle proprie responsabilità". Il via vai di consigliere e consiglieri non passa inosservato e non fa altro che rallentare i lavori: intanto i dipendenti capitolini e gli agenti della Polizia Locale impegnati nel garantire che tutto fili liscio, si girano i pollici.

"Non iniziamo mai in orario, ore di nulla fin dall'esordio della nuova giunta"

"Vengono pagati per non fare nulla per ore - lamenta Di Stefano - e non è colpa loro. Ma se si convoca una seduta alle 9.30 e per un'ora e mezza non succede niente, questa è la realtà". La conferma arriva anche da Linda Meleo del M5S: "Da quando c'è questa giunta - dice - non ricordo si sia mai iniziato un consiglio in orario. E la maggioranza spessissimo non ha i numeri". Sono solo le Regionali? "Di sicuro ci mettono il carico - dice qualcuno - ma è dall'inizio che è così".

Tutto rimandato alla prossima seduta: "Danni all'erario"

Alla fine di atto ne viene approvato solo uno, dei 15 totali inseriti nell'ordine dei lavori, alcuni dei quali riproposti ormai da ottobre, se non prima: "Decine e decine di proposte di delibera su debiti fuori bilancio - continuano Di Stefano, Quarzo e Santori - che hanno gravato sulle casse comunali e di conseguenza sulle tasche dei cittadini romani, provocando danni ingenti all’erario”.

Chi era presente, in attesa delle Regionali

Eppure, dicono dalle opposizioni, in vista delle Regionali tutti i capigruppo avevano concordato nel convocare le assemblee solo la mattina, "tanto nessuno fa iniziative elettorali prima di pranzo". E invece questa campagna elettorale sta evidentemente portando via più tempo del dovuto, impedendo a molti di essere presenti anche alle 9 e 30 del mattino. Tranne ai (quasi) sempre presenti: i fedelissimi del Sindaco Corbucci e Tempesta, i consiglieri della Civica, Angelucci, Converti, Biolghini e Caudo di Roma Futura, Valeria Baglio capogruppo Pd. In ogni caso martedì "sono sempre stati in 22", confermano dalle opposizioni. E intanto il bilancio previsionale aspetta che si elegga un nuovo consiglio regionale: per i conti se ne parla a fine febbraio.