Città Metropolitana: anche nell'ex Provincia è arrivato il momento di formare il nuovo Consiglio

Nuove elezioni in vista. Consolidato il risultato delle scorse amministrative, con la proclamazione dei membri dell’Assemblea capitolina, è giunto il momento di andare al voto per la composizione del Consiglio della Città Metropolitana.

Elezioni senza cittadini

Non saranno i semplici cittadini, per l’elezione dell’organo dell’ex provincia, a doversi recare ai seggi. Domenica 19 dicembre saranno soltanto i sindaci ed i consiglieri dei vari comuni che fanno parte della Città metropolitana, a dover eleggere il parlamento locale. Quelle dell’Aula di Palazzo Valentini, infatti, sono elezioni di secondo livello.

Com'è composto il consiglio

Il sindaco metropolitano, Roberto Gualtieri, ha infatti convocato i comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio della Città metropolitana della Capitale, resosi necessario dopo le amministrative per il Campidoglio. Saranno 23 i nuovi consiglieri, a cui si aggiunge il Sindaco, che vanno individuati con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio della Città metropolitana di Roma Capitale.

Il meccanismo elettivo del consiglio prevede che il voto sia ponderato in base al numero di residenti del comune di riferimento: significa che i voti degli eletti in Assemblea Capitolina, saranno più pesanti di quelli dei colleghi che siedono negli altri consigli comunali.

Come funziona

Le liste elettorali dei candidati saranno pubblicate sul sito istituzionale della Città Metropolitana entro l’11 dicembre e nella stessa data verranno trasmesse a tutti i comuni dell’ex provincia affinchè, a loro volta, possano pubblicarli sui relativi siti. Per la presentazione delle liste invece c’è tempo solo dalle ore 8 alle ore 20 del 28 novembre e dalle 8 alle ore 12 del 29.