Città metropolitana di Roma Capitale: nominati i consiglieri. Sanna vicesindaco

Sono stati nominati i consiglieri della Città Metropolitana di Roma Capitale. A firmare l'ordinanza di deleghe delle funzioni al vice sindaco ed ai consiglieri il sindaco Roberto Gualtieri. La delega di vice sindaco a Pierluigi Sanna, primo cittadino di Colleferro.

"Al consiglio che si insedia oggi, al vice sindaco e ai consiglieri delegati auguro buon lavoro – ha detto il Sindaco Roberto Gualtieri -. La Città metropolitana svolgerà un ruolo rilevantissimo nella messa a terra degli investimenti del Pnrr che incidono nella vita di centinaia di migliaia di persone. Penso ai programmi urbani Integrati, al programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare o al piano per l'edilizia scolastica che prevede la messa in sicurezza, la riqualificazione e la costruzione di nuove scuole.



"Sono convinto che molti dei problemi con cui ci misuriamo non possono essere risolti se non nella visione d'insieme del territorio metropolitano, in cui risiedono, vivono, studiano e lavorano centinaia di migliaia di persone. Nella mia doppia veste di Sindaco di Roma e della Città metropolitana - conclude Gualtieri - intendo promuovere un approccio integrato a temi decisivi per le nostre comunità. Esiste infatti un rapporto di sempre piu stretta interdipendenza tra il territorio cittadino e quello limitrofo, che occorre tenere nella massima considerazione. Lavoreremo, quindi, seguendo il metodo dell'ascolto e della partecipazione".

"Ringrazio il Sindaco Roberto Gualtieri per la fiducia che mi ha accordato nel nominarmi vice sindaco della Città metropolitana. Sarà una sfida impegnativa – dichiara Pierluigi Sanna – ma nello stesso tempo avvincente, per ricostruire un lavoro d’insieme con i Comuni del territorio provinciale, necessario per cogliere tutte le opportunità del Pnrr Assieme alla squadra dei consiglieri delegati lavoreremo a fianco del sindaco metropolitano, per realizzare tutti i progetti strategici per migliorare la qualità della vita dei cittadini che amministriamo”.

Di seguito le deleghe che verranno esercitate sotto la direzione e il coordinamento del sindaco della Città metropolitana e che sono state comunicate dal Sindaco nel corso della seduta odierna del consiglio metropolitano:



Vicesindaco: Pierluigi Sanna - piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), progetti europei e rapporti con gli enti locali; Consigliere metropolitano: Tiziana Biolghini - pari opportunità, politica sociale, cultura, partecipazione, trasparenza e anticorruzione; Consigliere metropolitano: Manuela Chioccia – viabilità, mobilità e Infrastrutture; Consigliere metropolitano: Rocco Ferraro - transizione ecologica, ambiente, aree protette e tutela degli animali; Consigliere metropolitano: Cristina Michetelli - bilancio e patrimonio; Consigliere metropolitano: Daniele Parrucci - edilizia scolastica, impianti sportivi e politiche della formazione; Consigliere metropolitano: Alessia Pieretti - innovazione tecnologica, transizione digitale, sviluppo economico, attività turistiche, energia; Consigliere metropolitano: Damiano Pucci - pianificazione urbanistica, pianificazione strategica, agricoltura e difesa del suolo.