Guerra di tessere in Fratelli d'Italia. Rampelli vuole riprendersi Roma

Il congresso romano di Fratelli d'Italia sarà l'ultimo o quasi ad andare in scena. Per l'elezione del segretario del partito sul territorio non se ne parla prima di gennaio. La ragione ufficiale è di tipo organizzativo (con tanti iscritti in campo, oltre 40mila, le operazioni logistiche necessitano di più tempo), quella che filtra da dietro le quinte racconta altre dinamiche.

È nella Capitale che si consuma la guerra di correnti più accesa dello stivale, con i Gabbiani di Fabio Rampelli che tentano di ribadire il loro potere sul territorio nonostante lo scenario, dall'ascesa a palazzo Chigi dei meloniani, sia molto cambiato. Abituati a comandare dentro il Raccordo, i rampelliani sono stati costretti a fare i conti con il nuovo corso a trazione Meloni già lo scorso inverno, quando la premier ha di fatto "cacciato" dai vertici del partito romano il deputato rampelliano Massimo Milani sostituendolo con il fedelissimo di palazzo Chigi, Giovanni Donzelli.

Al momento la corsa al tesseramento verso il congresso ha fatto quasi triplicare gli iscritti, da 15 mila del 2022 a circa 40mila del 2023. Di queste circa 25mila le ha portate a casa la corrente del ministro Francesco Lollobrigida (che raggruppa più aree, dagli ex Udc di Ciocchetti agli ex Pdl di Gramazio) pronta a esprimere il proprio candidato con in rampa di lancio il giovane deputato Marco Perissa.

Le altre 15mila sarebbero ascrivibili ai Gabbiani. Che al netto dei numeri non vogliono mollare la leadership. Si è addirittura vociferato di una discesa in campo dello stesso Rampelli per guidare lui stesso la federazione romana. Un'ipotesi però smentita dal diretto interessato all'AdnKronos: "Cercheremo il candidato migliore anche lì. Se mi candido? Faccio altre cose, non sono in campo". Non si decide prima di gennaio. La grana per Meloni è solo rimandata.