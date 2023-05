La tregua armata delle correnti Pd in vista dei congressi. Chi è in pole per guidare il partito

Ci siamo, manca poco: il Pd sta per chiudere la partita e si prepara al doppio congresso che porterà a incaricare i nuovi segretari per Roma e il Lazio. Entro il 26 maggio chi vorrà cimentarsi nella sfida a livello regionale dovrà presentare la candidatura, poi dal 30 maggio e fino all'11 giugno gli iscritti al partito diranno la loro. Primarie domenica 18 giugno. E se per quanto riguarda l'iter che porterà alla successione del compianto senatore Bruno Astorre il calendario è già ben definito, per quello che darà un segretario alla federazione romana dopo sei anni di Andrea Casu (in deroga da cinque, dopo la prima elezione in Parlamento), si sa solo che il nome arriverà entro il 19 luglio.

Il congresso del Pd Roma

Chiunque si senta da dentro il Pd, dice che la partita su Roma e Lazio è quasi chiusa. Salvo poi non saper indicare con precisione chi è in pole position. Partiamo dalla Capitale: i nomi che si fanno da almeno una settimana sono tutti da confermare, a quanto pare la volontà di "prendersi" il partito è concreta e la provenienza delle autocandidature - non ancora ufficiali - riflette il nuovo corso del Pd nazionale. Ecco quindi il coordinatore della mozione Schlein a Roma, Enzo Foschi (vicesegretario Pd Lazio e veterano del centrosinistra romano), che dovrebbe godere in particolare dell'appoggio del consigliere regionale ed ex assessore alla Pisana Massimiliano Valeriani e del deputato ed ex governatore del Lazio Nicola Zingaretti: è considerato come il nome più capace di unire le due anime principali dell'attuale Pd, quindi il fronte che ha sostenuto Schlein (zingarettiani ed AreaDem) e quello dei più vicini al deputato Claudio Mancini, sostenitori della mozione Bonaccini al congresso nazionale.

Tregua armata nel partito dopo la vittoria di Schlein

Al momento l'aria che si respira nel Pd è di vigile attesa, una sorta di tregua armata dopo gli scombussolamenti del congresso nazionale che ha fatto registrare un colpo abbastanza duro per la corrente che a Roma fa riferimento al sindaco Gualtieri e al deputato Mancini. I franceschiniani di AreaDem, colonna portante della campagna per portare l'ex vicepresidente dell'Emilia Romagna al timone del partito, non stanno facendo troppe storie per un turnover in giunta capitolina. Addirittura, a interpellarli, sembra quasi che i più "scalmanati" siano gli zingarettiani, che soffrirebbero la mancata corrispondenza tra la composizione della giunta e la geografia della maggioranza. Anche perché allo stato attuale i franceschiniani in aula Giulio Cesare si contano sulle dita di una mano: Celli, Stampete e un sempre più defilato Alemanni.

Chi sfida Enzo Foschi e l'unica donna "outsider"

Questa tregua armata, quindi, dovrebbe portare a un tacito (neanche troppo) accordo sulla segreteria regionale. Ma prima di andare sul Lazio, torniamo sulla partita romana, perché in ballo non c'è solamente Enzo Foschi. A volerci provare ci sono anche il consigliere comunale Giovanni Zannnola, il minisindaco di Montesacro Paolo Emilio Marchionne e il segretario dei Giovani Democratici Ludovico Di Traglia. Non sono nomi fatti da altri per essere bruciati, ma candidature concrete, volontà di essere del gioco. Qualcuno dirà: tutti uomini? Apparentemente sì. Antonella Melito, altra consigliera comunale, vicina a Goffredo Bettini e sostenitrice della mozione Bonaccini, sembra uscita lentamente dal campo. L'outsider (ma il termine sarebbe improprio, considerata l'esperienza politica) potrebbe essere Marta Leonori. Eletta deputata nel 2013, si dimise poco dopo per accettare l'incarico di assessora nella giunta Marino. Nel 2018 venne eletta in Regione per il secondo mandato di Nicola Zingaretti, ma a febbraio scorso non si è ricandidata e attualmente non ha incarichi di alcun genere. Difficile pensare ad un suo ingresso in giunta Gualtieri: la sua vicinanza politica al consigliere regionale Mario Ciarla creerebbe ulteriori squilibri nella squadra del Sindaco, dove già Sabrina Alfonsi e Maurizio Veloccia sono riferibili all'ex presidente di Arsial e mister preferenze a Roma. I bene informati non etichettano come inverosimile una sua candidatura.

Il nome dell'ultimo minuto

Esaurita l'analisi della situazione romana, arriviamo al Lazio. Qui il discorso è diverso: Daniele Leodori, ex vice di Zingaretti con delega al bilancio, leader dei popolari nella Regione e "delfino" di Bruno Astorre, è considerato l'unico concorrente credibile. Le province sono il suo territorio d'elezione (in tutti i sensi) e apparentemente non ci sarebbe intenzione, da parte dei manciniani, di fare sgambetti d'alcun genere. Ma nelle ultime ore emerge una possibilità, che qualcuno ha preso meno sul serio ma che sarebbe invece da considerare: l'autocandidatura del capitolino Mariano Angelucci, oramai ex Base Riformista, sempre più membro attivo della cerchia più stretta rispetto al sindaco Gualtieri. Avrebbe annunciato le sue intenzioni, tra il serio e il faceto, a margine di una riunione di maggioranza di poche settimane fa. Si concretizzerà? Lo scopriremo tra pochi giorni.