Pd Roma, l'appello di Torquati: "Basta correnti e attacchi a Gualtieri. Il nuovo partito valorizzi i giovani"

Se gli si chiede di ufficializzare la sua candidatura alla segreteria del Pd Roma, risponde che è disponibile a lavorare per il nuovo partito ma non vuole mettersi davanti ad altri. Non casca nel tranello, in parole crude. Daniele Torquati, 39 anni, è al secondo mandato (non consecutivo) da presidente del XV municipio e milita nei dem sin dall'inizio: il suo nome come sfidante di Enzo Foschi alla successione di Andrea Casu viene fatto da tutti, proprio tutti. E probabilmente sarà così, ma ci sono delle condizioni.

Torquati, ma quindi lei si candida al congresso romano?

"Non è una questione personale. Il discorso è più generale e di temi. Da cinque anni non facciamo un congresso, i tempi sono cambiati: prima eravamo al governo, c'era un segretario che era anche presidente del Consiglio e adesso non è neanche più nel partito. La realtà è diversa. Ora dobbiamo ripartire diversamente, soprattutto dopo le elezioni regionali, le politiche ancor prima e il congresso nazionale poi. C'è un lavoro molto profondo da fare qui a Roma e non lo si fa continuando a parlare di accordi e appartenenze".

Sappiamo che si è risentita perché l'abbiamo accostata a Matteo Orfini.

"Non mi sono piccato e non mi offendo per l'accostamento, ma perché non si può più far prevalere queste logiche. Non è più sufficiente avere degli sponsor. Lo dice anche la nuova segretaria nazionale, no? I cacicchi e le correnti devono finire, ci vuole una classe dirigente diffusa, che dai territori porti le istanze a livello centrale, aiutando il governo della città nella sua azione quotidiana".

Gualtieri sin dall'inizio è alle prese con gli scontri tra correnti, se ne parla quasi più che delle cose fatte o non fatte in certi momenti.

"Questo deve finire, bisogna preservare l'amministrazione capitolina dai continui attacchi. Anche perché a non essere calato nella realtà cittadina ad oggi è il Pd, non Gualtieri e la sua giunta. Paradossalmente loro sono molto più in contatto e dentro le criticità dei territori rispetto a quanto lo sia il partito, che evidentemente non può proseguire così la gestione dei rapporti con le periferie. Dobbiamo stare coi piedi piantati a terra, rafforzare la coalizione e non lasciare solo il Campidoglio".

Ci riproviamo: dopo tutto quanto ha appena detto, ha intenzione di candidarsi?

"Io mi metto a disposizione per aiutare, se poi sarò io o un altro o un'altra non cambia. L'importante è che ci sia una piattaforma ampia, condivisa, senza correnti e che valorizzi i Giovani Democratici. Sono vent'anni che faccio politica, sicuramente vorrò dire la mia".

A proposito di Giovani Dem: in queste settimane hanno dato il via a una serie di iniziative nei municipi, in vista del congresso. Che ne pensa?

"La cosa migliore fatta nel Pd romano da quindici anni. Hanno capito cosa va fatto, è uno spunto di riflessione di alto livello, è ciò che serve".