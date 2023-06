Congresso Pd Roma, prende sempre più forma la candidatura di Nella Converti

Entro domenica 18 giugno, quando iscritti e non del Pd si recheranno ai gazebo in tutto il Lazio per decidere il nuovo segretario regionale (la sfida è tra Daniele Leodori e Mariano Angelucci), dovranno definirsi le candidature per il partito romano. Ad oggi vengono considerati tre gli aspiranti praticamente certi: il veterano e vicesegretario uscente del Pd Lazio Enzo Foschi, il minisindaco del IV municipio Massimiliano Umberti e il consigliere capitolino Giovanni Zannola. Il "quarto incomodo", a quanto si apprende, sarebbe una donna: Nella Converti.

La piattaforma dei Giovani Democratici in cerca di un nome

Da diverse settimane si è creata una piattaforma, all'interno del Pd romano, animata dai Giovani Democratici. Una serie di incontri nei circoli e di assemblee pubbliche (la prima è stata il 13 maggio a Snodo Mandrione) durante le quali iscritti, dirigenti e amministratori hanno raccolto istanze, critiche e perplessità della base in vista del congresso. Congresso che deciderà il successore di Andrea Casu, in carica con deroga dal 2021, cioè da quando è diventato per la prima volta deputato. Una piattaforma che sin da subito ha visto come "sponsor" convinta Nella Converti, consigliera capitolina.

Il nome nuovo per la corsa al Pd Roma: Nella Converti

Trentatré anni da compiere, nata e cresciuta a Tor Bella Monaca, attiva nel mondo del terzo settore dentro e fuori dal suo quartiere, è approdata in assemblea capitolina nel 2021 ed è stata nominata presidente della commissione politiche sociali. Per chi sta portando avanti il lavoro dal basso ai fianchi del partito è il profilo perfetto. Una "pasionaria" che ha dovuto mitigare l'animo da barricate cedendo (in parte) alla diplomazia, necessaria per sopravvivere in Campidoglio. In queste ore, con confronti che dureranno e saranno senza dubbio serrati fino a domenica, sono in corso tutte le valutazioni del caso per capire se c'è il supporto giusto per andare avanti: "Ci sono una serie di condizioni che devono verificarsi" spiega a RomaToday chi lavora da un mese a questa candidatura.

Gli altri possibili sfidanti: Torquati, Zannola e Marchionne

Una di queste condizioni, ragionando sui nomi attualmente in campo, è legata molto probabilmente alla presenza di Daniele Torquati, minisindaco del XIV. A RomaToday, sull'ipotesi di un suo impegno in prima persona al congresso, aveva detto: "Io mi metto a disposizione per aiutare, se poi sarò io o un altro o un'altra non cambia. L'importante è che ci sia una piattaforma ampia, condivisa, senza correnti e che valorizzi i Giovani Democratici". L'area di appartenenza di Torquati è la stessa di Converti (anche se il presidente di Roma nord non ama venga specificato) cioè quella vicina all'ex segretario Pd e deputato Matteo Orfini. La partita, dunque, si giocherebbe anche su questo: un passo indietro e una messa a disposizione per creare il terreno migliore possibile a sostegno della causa, tenendo conto di un fatto non irrilevante: i Giovani Democratici hanno espresso la loro chiara preferenza. Zannola, come dicevamo, è da considerarsi dentro la corsa ma in questo caso è difficilissimo pensare a un ripensamento per convergere su altri nomi. Ritorna plausibile un impegno da parte di un altro minisindaco, stavolta di Montesacro (III), ovvero Paolo Emilio Marchionne. Vicino al consigliere regionale Massimiliano Valeriani, Marchionne andrebbe a sostituire Foschi facendo convergere su di sé il sostegno degli zingarettiani. Ad oggi, va detto, è più no che sì.

Il "caos" iscritti e un possibile slittamento a settembre

Nelle ultime ore, però, emerge un elemento che potrebbe allungare i tempi. Dal Pd, infatti, più di qualcuno fa notare che ad oggi manca una reale certificazione della platea degli iscritti della federazione romana: "Inaccettabile, siamo una delle poche realtà al mondo in queste condizioni" nota con amarezza un esponente del Pd. A questo va aggiunto che collocare un congresso in piena estate, a metà luglio, non aiuta la partecipazione e rischia di trasformare un importante momento di confronto democratico interno ad un partito in una conta tra pochi. La riserva verrà sciolta inevitabilmente a breve.