Congresso Pd Lazio, si va diretti alle primarie. E Leodori presenta la sua candidatura

Cambiano le regole per il congresso del Pd Lazio. Niente più voti degli iscritti nei circoli territoriali (dove resterà la discussione sui programmi) e si va diretti ai gazebo del 18 giugno, quando anche chi non ha la tessera potrà esprimere la sua preferenza tra Mariano Angelucci e Daniele Leodori. Il primo, esponente dei riformisti usciti malconci dal congresso nazionale, chiedeva a gran voce da giorni di "non umiliare gli iscritti con un voto che fa solo perdere tempo". Il secondo, esponente dei franceschiniani sostenitori di Elly Schlein, ha presentato ufficialmente la sua candidatura il 6 giugno al Circolo degli Illuminati.

Congresso Pd primarie aperte il 18 giugno

Insomma, i circoli non dovranno attrezzarsi per far votare gli iscritti al congresso regionale del Pd. Una scelta presa dall'assemblea regionale, comunicata il 6 giugno ai candidati dopo giorni di polemiche. Tra l'altro su un punto che trovava d'accordo entrambi, Angelucci e Leodori, ma che ha visto esclusivamente il primo prendere posizioni forti, addirittura sospendendo (per circa 24 ore) la sua candidatura. La partita, dunque, si giocherà direttamente ai gazebo domenica 18 giugno. Partita nella quale è entrato ufficialmente anche Leodori, con un evento al Circolo degli Illuminati in zona Ostiense.

Daniele Leodori lancia la sua candidatura

Una candidatura costruita già da mesi, sicuramente dall'ottimo risultato personale ottenuto alle elezioni regionali che lo ha visto essere il più votato nelle province della Capitale: "Ho una nuova idea di partito che passa per la valorizzazione degli iscritti - ha fatto sapere - e dei circoli. Il partito va riorganizzato nella sua complessità". L'ex vicepresidente del Lazio ha poi sottolineato qual è, secondo lui, il problema attuale del Pd: "Il nostro problema è la solitudine politica - ha detto - né verso il centro, né verso la sinistra abbiamo alleati solidi. Nei prossimi anni dobbiamo lavorare a ricostruire, dall’opposizione un dialogo”.

"I nostri giovani dirigenti vanno formati"

Per Leodori, che arriva alla sfida con Angelucci forte dell'appoggio di tutte le anime che contano nel Pd attuale (franceschiniani, zingarettiani, anche i manciniani che hanno presentato una loro lista a sostegno), punta anche molto sulla formazione: "Chi si avvicina alla politica, sia a livello regionale sia provinciale, è utile che sia formato, a partire dai dirigenti più giovani. Ed infine penso a forum tematici di approfondimento sui temi di maggiore importanza per i cittadini e le nostre amministrazioni".

Chi appoggia Leodori: da Zingaretti a Ciarla a Morassut

Ad applaudirlo nel pubblico il deputato Nicola Zingaretti, i consiglieri regionali Mario Ciarla (capogruppo), Emanuela Droghei, Massimiliano Valeriani, Michela Califano e Marta Bonafoni, il vicesegretario del Pd Lazio e probabile candidato alla segreteria romana Enzo Foschi, la presidente dell'assemblea capitolina Svetlana Celli, i consiglieri capitolini di AreaDem Antonio Stampete e Andrea Alemanni, l'ex europarlamentare Silvia Costa, il minisindaco di Monte Mario Marco Della Porta, il sindaco di Colleferro e vicesindaco della Città Metropolitana Pierluigi Sanna, Francesco De Angelis e Salvatore La Penna. Dichiarazioni d'appoggio sono arrivate anche dai deputato Roberto Morassut e Michela Di Biase.