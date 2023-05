Pd Lazio, Angelucci sfida Leodori. L’outsider cerca il sostegno dei cattolici anti-Schlein

Se per quanto riguarda le candidature alla segreteria della federazione romana, nel Pd c'è ancora tanto da definire e sono all'orizzonte colpi di scena, quando ci si sposta sulla partita regionale le cose cambiano. Il quadro, infatti, è ben più definito: da una parte l'ex vicepresidente del Lazio Daniele Leodori, dall'altra l'outsider Mariano Angelucci, consigliere capitolino.

Congresso Pd Lazio: sfida Leodori-Angelucci

Ci siamo, tra due giorni i candidati alla segreteria regionale del Pd si paleseranno ufficialmente e dal 30 maggio faranno campagna elettorale tra i soli iscritti al partito in tutta la Regione. Avranno tempo fino all'11, poi domenica 18 giugno si terranno le primarie aperte a tutto il centrosinistra. I nomi in campo saranno due: Daniele Leodori e Mariano Angelucci.

Il "delfino" di Astorre che comanda in provincia

Leodori, riferimento nel Lazio dei "franceschiniani", è sempre stato considerato il "delfino" del compianto Bruno Astorre, senatore e segretario del Pd regionale morto suicida il 3 marzo scorso. Cinquantaquattro anni, è stato per 10 consigliere provinciale di Roma dopo gli inizi a Zagarolo, poi è ritornato a fare il consigliere nel comune dell'area metropolitana prima di approdare alla Pisana nel 2013. Nella seconda legislatura Zingaretti ha rivestito il ruolo di vicepresidente e assessore al bilancio. Insieme all'ex consigliera regionale poi deputata Michela Di Biase e alla sua capostaff e attuale consigliera Emanuela Droghei ha lavorato, riuscendo nell'intento, per portare la mozione Schlein in vetta a Roma e in provincia: quasi bulgare le percentuali a Genzano e Ciampino, per citare i due casi più clamorosi, a favore della neosegretaria dem. Quando si muove tra i Castelli romani e dintorni non ce n'è per nessuno e le elezioni regionali di metà febbraio hanno dato conferma di quanto sia capillare nei territori. Su di lui, oltre ovviamente ad AreaDem, convergeranno gli "zingarettiani" (da Valeriani in giù) e bisognerà capire cosa faranno invece gli orfiniani, che al congresso nazionale hanno portato la mozione Bonaccini.

Il cattolico anti-Schlein che punta gli scontenti

Mozione Bonaccini sostenuta anche da Angelucci, classe 1982, ex scout Agesci e una lunga attività nel Terzo Settore soprattutto di ispirazione cattolica. E' ancora giovane, ma la sua esperienza in politica ha già superato i 10 anni: nel 2012 e fino al 2017 è stato in direzione regionale, ha ricoperto la carica di consigliere in VI municipio e per due anni, dal 2017 al 2019, è stato vice di Andrea Casu nella segreteria romana del Pd. In campagna elettorale per le amministrative ha ricevuto l'appoggio di Giuseppe Fioroni, stella polare dei popolari cattolici del partito e dell'ex deputata Patrizia Prestipino (Base Riformista), oggi consulente di Città Metropolitana assunta da Gualtieri dopo la mancata riconferma in Parlamento. Da diverso tempo è sempre più vicino al gruppo di consigliere e consiglieri capitolini che fa "muro" intorno alla figura del Sindaco, vicini al deputato Claudio Mancini. Nei giorni scorsi ha scritto un post Facebook al vetriolo contro Annalisa Corrado, delegata alla conversione ecologica della segreteria Pd targata Schlein, "rea" di aver mosso dubbi sul termovalorizzatore di Roma. Il suo obiettivo è quello di intercettare il sostegno degli scontenti, quelli che - come il suo "mentore" Fioroni - non hanno rinnovato la tessera dopo il congresso nazionale.

Una lotta sulla carta squilibrata, quella tra Leodori e Angelucci. Anche tenendo conto dei numeri portati dalla mozione Schlein e quindi dal fronte franceschiniani-zingarettiani, con quasi il 70% alle primarie. Certo, non sarà del tutto una passeggiata per l'ex vicepresidente del Lazio: c'è pur sempre il fattore-Mancini da considerare. Il deputato di Monteverde non è abituato a restare all'angolo, anche dopo le sconfitte più cocenti.