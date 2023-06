Congresso Pd, Angelucci: "Io come Davide contro Golia, ma mi sento libero. Bisogna cambiare tutto"

Quando è iniziata a circolare per la prima volta la voce di una sua candidatura al congresso del Pd Lazio era fine aprile e qualcuno ha ironizzato, altri non ci hanno creduto. Quando, però, Mariano Angelucci ha espresso la sua volontà di giocarsela a margine di una riunione di maggioranza, in Campidoglio, era serissimo. E infatti il 14 giugno è andato a depositare la lista, l'unica, a sostegno del suo programma, in contrapposizione al candidato "forte", Daniele Leodori.

Quarantuno anni compiuti da poco, presidente della commissione turismo di Roma Capitale, consigliere anche della Città Metropolitana, membro della direzione del Pd Lazio dal 2012 al 2018 e vicesegretario dal 2017 al 2019, Angelucci viene dalla cultura cattolica interna al Pd. E' un riformista, vicino a Beppe Fioroni - che, dopo l'arrivo di Schlein, ha lasciato il partito - e fino a qualche mese fa si poteva considerare un esponente cittadino di Base Riformista, corrente che ormai si può ritenere sciolta anche a livello nazionale. Per lui il Pd Lazio "va rifondato, bisogna cambiare statuto e chiudere con l'esperienza durata quasi quindici anni che ha governato tutto, solo che adesso si è perso ovunque e una riflessione va fatta".

Angelucci, ci spiega i tre punti perno della sua azione, qualora vincesse le primarie del 18 giugno?

"Innanzitutto prevedo una rappresentanza in segreteria di tutte le province, oltre che di Roma. Gli incarichi di segreteria sarebbero quindi ampliati a tutto il territorio, perché l’idea è di ricominciare a lavorare con le federazioni provinciali. Non bisogna solo pensare a rivincere tra cinque anni, bisogna pensare a una vittoria nei capoluoghi e nei comuni del Lazio, ci vuole quindi un contatto forte con le federazioni. Poi sarà importantissima la centralità degli iscritti: voglio modificare lo statuto, togliendo le primarie per l’elezione del segretario e rimettendo al centro il voto delle iscritte e degli iscritti. Gli iscritti non possono essere chiamati solo per allestire un gazebo, fare volantinaggio e in generale lavoro di manovalanza. Vanno valorizzati anche nella fase decisionale. E dirò di più...".

Prego.

"Se resterà questa legge elettorale, l’indicazione al nazionale di deputati e senatori non dovrà avvenire con una riunione tra capibastone, ma fatta salva una quota giustamente da tutelare rappresentata da chi ha lavorato nel quinquennio, l’idea è che si facciano le primarie per scegliere quelli da proporre".

Passiamo al terzo e ultimo punto.

"La valorizzazione della comunità del Pd andando a stabilire tutta una serie di forum tematici i cui risultati vengano portati concretamente alle amministrazioni provinciali e comunali in cui governiamo, per far realizzare le proposte e dove non governiamo, avere un regime d’opposizione sano, serio, concreto. Abbiamo bisogno una linea politica chiara e rinnovata, come rinnovati saranno uomini e donne nel Pd Lazio".

Si è più incontrato con i giovani democratici? Com’è l’interlocuzione con loro?

"Alcuni giovani saranno nelle liste che presentiamo. Con alcuni altri ci sono state delle chiacchierate ma non si sono concretizzate in un appoggio alla mia candidatura. Nella mia lista per esempio ci sarà un ragazzo del 2007, ha 16 anni, è del VII municipio. Molti altri sparsi in vari territori ne hanno pochi di più. Poi, per fare qualche altro nome: si candida con me Giuseppe Pavinato di Fiumicino, delegato dell'ex giunta Montino, la consigliera del II municipio Arianna Camellini, Luca Gasperini assessore in VIII, Fabrizio Compagnone assessore in VI. Queste candidature sono frutto di un ragionamento che vuole rinnovare e apre davvero a tutte e tutti: sono stato contattato sui social da amministratori e consiglieri di varie province, mai conosciuti prima, ci siamo incontrati e ora sono in lista, perché io non guardo all'appartenenza ma alla volontà di sposare una linea politica".

Tutte le correnti maggiormente influenti nel Pd attuale appoggiano Leodori. Si sente Davide contro Golia?

"E' evidente che lo siamo, perché il gruppo dirigente che ha governato i processi politici degli ultimi 15 anni sostengono Leodori. Ma noi abbiamo la gioia di fare qualcosa che ci rende liberi. Faccio riunioni, assemblee, incontri ovunque. E' un peccato che non si sappia nulla del confronto che ho chiesto con l'altro candidato, non ho ricevuto risposta eppure quando incontro gli iscritti, come successo il 12 giugno in II municipio, me lo chiedono".

E' dispiaciuto che Mancini abbia fatto una lista per il suo competitor?

"Me lo aspettavo. C'è un principio di autoconservazione per cui, quando si arriva a fine di un ciclo, è umano provare in tutti modi a rimanere su. Ma il mondo e la politica sono cambiati, la gente non ci vota più. Piuttosto, non mi aspettavo tanto supporto: fin da subito ho ricevuto chiamate e richieste sui social, offerte di aiuto, proposte di candidatura. Sono contento, comunque vada. Mi sento vincitore in ogni caso, stiamo facendo una cosa enorme considerando chi e cosa c'è dall'altra parte".

A chi deve aprirsi il Pd secondo lei?

"Intanto deve tornare alla sua idea originaria, riadattata all'epoca che viviamo. Ci vuole una linea politica chiara che manca. Ad oggi non siamo autosufficienti, questo è evidente, ma non per questo dobbiamo rincorrere gli altri, men che meno il M5S. Bisogna allearsi sui temi e sui metodi con la parte riformista fuori dal Pd e con la parte a sinistra con un profilo governista e concreto. Noi eravamo forti nei comuni perché ci coalizzavamo sui temi e sul buon governo, ora non lo sappiamo più fare, rompiamo ovunque le alleanze e così abbiamo perso ovunque si potesse perdere, c'è rimasta solo Roma e provincia.

Lei non ha mai nascosto la delusione per la vittoria di Elly Schlein.

"Schlein è anche la mia segreteria, ma dev'essere coerente. Ha detto che non vuole più le correnti e i capibastone, però non ha detto una parola su questo congresso laziale, una delle regioni chiave del Paese. Mi viene da sorridere. Non ha detto niente quando qui si è deciso di fare un congresso il 18 giugno, dopo quanto successo in soli 7 mesi: la sconfitta alle politiche, quella alle regionali, il congresso nazionale e la batosta alle amministrative. Ci vorrebbe più rispetto per gli iscritti, lei non ha detto una parola".

Parlando di Roma: la maggioranza è compatta a sostegno di Gualtieri?

"Il sostegno all’amministrazione Gualtieri è solida e condivisa, ci possono essere discussioni e scambi di opinione, ma siamo sempre tutti dalla parte del sindaco, assolutamente. È totale e piena l'identità di vedute e tra l’altro a lui va riconosciuto che a partire dal termovalorizzatore si è vista la compattezza del gruppo Pd che in comune è tutto a sostegno dell'impianto. Ecco su questo tema mi piacerebbe sapere che ne pensa Leodori".

A RomaToday Leodori ha detto che il sostegno all'azione amministrativa è totale.

"Sì ma avrei voluto chiederglielo di persona, in un dibattito pubblico. Purtroppo c'è chi, come Annalisa Corrado (delegata ambiente di Schlein nella segreteria Pd, ndr) parla senza conoscere la città, per questo si continua a perdere, perché il contatto coi cittadini non ce l’ha più nessuno. Chi dice che non serve a Roma, vive su Marte. Funziona a Barcellona, Monaco, Copenhagen, perché non qui? Spendiamo 300 mln l’anno per portare i rifiuti fuori o nelle altre province, non è giusto. Perché devono andare a Viterbo o Frosinone?"

Un ultima domanda molto poco regionale: Base Riformista esiste ancora?

"Al momento del congresso nazionale, il gruppo nazionale l'ha dichiarata sciolta. A me risulta non esista più a livello organizzativo. Ma va bene, lo apprezzo, è quello che ha chiesto la segreteria no? Altri che l'hanno sostenuta, invece, sono ancora ben organizzati in aree".