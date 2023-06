Congresso Pd, Leodori: "È il tempo dell'unità e della responsabilità. Sosteniamo Gualtieri"

Una segreteria "esperta ma nuova", una coalizione larga che guardi al di fuori del partito, una comunità più competitiva e con una maggiore identità. Sono questi gli obiettivi principali di Daniele Leodori, vicepresidente del consiglio regionale, candidato a guidare il Pd Lazio alle primarie di domenica 18 giugno. Esponente dell'area franceschiniana, considerato a ragione il delfino del compianto senatore Bruno Astorre, Leodori - che ha lavorato molto per far vincere Elly Schlein a Roma - gode di una convergenza quasi inedita tra le maggiori correnti del partito: anche il deputato Claudio Mancini (che al nazionale ha aiutato Stefano Bonaccini) porta una lista in suo supporto, insieme agli zingarettiani. RomaToday ha intervistato l'ex assessore al bilancio durante la seconda metà del decennio "rosso" alla Pisana per comprenderne obiettivi e ambizioni. ?

Leodori, quali sono le tre azioni principali che vorrà mettere in campo in caso di vittoria alle primarie del 18 giugno?

"Innanzitutto voglio dare un ruolo centrale ai circoli del partito, che sono e dovranno essere il cuore pulsante di questa nuova stagione politica, con centralità da dare agli iscritti che dovranno assumere una funzione sempre più rilevante all’interno della vita del Pd. Poi voglio ridare entusiasmo e speranza alla nostra comunità e individuare un percorso e dei temi, un programma che cambi in meglio la nostra realtà. Partirei dalla giustizia sociale e l’ambiente, che dovranno essere temi centrali della nostra azione anche a livello nazionale. Infine, ricostruire il senso di comunità politica, di una coalizione che in questi anni ha governato, ha perso le elezioni ma dovrà tornare a riconoscersi intorno ad un progetto comune per portare avanti idee di sviluppo e crescita del Paese".

Dopo il congresso nazionale ci si aspettava una resa dei conti tra correnti, con un rimpasto nella giunta Gualtieri. Invece non è successo nulla e adesso avete siglato una "pax" quasi inedita. E' solo per il congresso? Durerà?

"Adesso è il momento della responsabilità, dell’unità e del lavoro. Dobbiamo rimboccarci le maniche per rafforzare l’esperienza del Comune di Roma, che è l’istituzione più importante che governiamo nel Paese. Abbiamo l’obbligo di aiutarla e rafforzarla per migliorare la vita dei cittadini romani. Anche come partito per noi è il momento dell’unità, di individuare obiettivi importanti. I congressi hanno una durata limitata e poi si arriva al momento della collaborazione. A tutti i livelli ci siamo più volte pronunciati rispetto al supporto al Campidoglio e alle scelte fatte per chiudere il ciclo dei rifiuti e a scelte determinanti per la crescita di Roma. C’è appoggio totale all’azione amministrativa del Campidoglio".

Prima le regionali a febbraio, poi le amministrative nei comuni della provincia di Roma e del Lazio: il centrosinistra ha perso ovunque. Che idea si è fatto sulle motivazioni?

"Nel 2022 non abbiamo capitalizzato il lavoro amministrativo e politico fatto negli anni precedenti, ci siamo presentati con una coalizione divisa e questo ci ha complicato le cose. E col turno unico vince chi prende un voto in più, la coalizione sarebbe stata determinante. Qui nel Lazio l’onda lunga del centrodestra la sentiamo ancora di più, la sconfitta delle regionali l’abbiamo pagata anche a livello amministrativo locale. Trend abbastanza chiaro. Detto questo dobbiamo invertire questa tendenza e dobbiamo tornare a organizzarci per essere percepiti come coalizione credibile e coesa e che abbia idee di sviluppo importanti del territorio. Dobbiamo ricostruire, dal programma alla politica, un quadro complessivo credibile".

Lei è stato il fautore e il principale sponsor del "modello Lazio", un campo largo dal Pd alla Sinistra passando per M5S e Terzo Polo. E' ancora possibile? A chi guarda, fuori dal Pd?

"Io guardo a tutte le forze politiche che hanno voglia di condividere con noi programmi progressisti di crescita e sviluppo, abbiano voglia di lavorare per il rilancio di questa Regione rispetto all' immobilismo e alla confusione che stiamo vedendo in questi mesi. E soprattutto dobbiamo tutti lavorare per attirare quell’elettorato che o ci ha voltato le spalle o non ha votato per la delusione di non vedere da parte nostra la capacità di costruire una coalizione competitiva. Dobbiamo ridare l’idea di competitività all’interno del nostro schieramento".

Un giudizio dei primi quattro mesi di Rocca governatore del Lazio?

"Non sono stati sicuramente brillanti. Caratterizzati da confusione e immobilismo. Giudizio non positivo, fermo restando che 100 giorni sono oggettivamente pochi, ma una prima idea ce la siamo fatta: cioè quella di un’amministrazione che non ha idee"

Nella sua segreteria ci sarà spazio per gli under 35?

"Assolutamente si, faremo una segreteria esperta ma nuova. Dando spazio a tutte le varie realtà che compongono la grande comunità del partito democratico e che vuole rapidamente, utillizando le esperienze".