Più cultura nelle periferie: il 91% dei romani vorrebbe eventi anche fuori dal Centro

Il 90,7% dei romani ritiene che eventi e manifestazioni culturali debbano tenersi anche nelle zone periferiche della città, migliorando in questo modo l'accessibilità a tutti. È uno dei dati principali che emerge dall'indagine sugli eventi culturali a Roma realizzata per Confcommercio Roma in collaborazione con Format Research e presentata stamattina nella Sala Cinecittà della Casa del Cinema, a Villa Borghese. L'obiettivo della ricerca è stato quello di rilevare, descrivere e analizzare l'impatto degli eventi culturali secondo l'opinione dei cittadini (1.500 quelli intervistati), ossia quanto essi sono in grado di costituire motori nel processo di rigenerazione del tessuto urbano della città soffermandosi su quanto questi sono in grado di determinare una crescita delle periferie, in termini di sviluppo e coesione sociale.

Tutti i dati dell'indagine

Più del 57% dei cittadini ritiene che gli eventi culturali abbiano un alto impatto per la città di Roma sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista sociale. La percentuale scende al 31,5% con riferimento al proprio quartiere. Il 78,4% dei cittadini ritiene che gli eventi abbiano un alto impatto economico sulla città di Roma. Coloro che ritengono che gli eventi abbiano un alto impatto sociale sono, invece, il 72,7%. Più del 90% dei cittadini del comune di Roma apprezza la grande varietà di eventi presenti nella propria città. L'8% ne intravede più limiti che vantaggi e solo il restante 1,2% ne vede solo svantaggi. Il 90,7%, come detto, ritiene di allargare eventi e manifestazioni nelle periferie, percentuale che scende al 57,7% per coloro che ritengono che questi eventi dovrebbero tenersi il più possibile al centro della Capitale.

I cittadini, infatti, si attendono secondo l'indagine un maggiore impegno rispetto a quanto fatto fino ad ora sul fronte dello sviluppo e della valorizzazione dei quartieri non centrali grazie a eventi e iniziative culturali. Il decoro urbano, le infrastrutture per la mobilità e la cura della città nel suo complesso sono gli aspetti principali su cui dovrebbe lavorare la città di Roma per sfruttare al meglio i benefici degli eventi. Più di nove cittadini su dieci ritengono che la città dovrebbe impegnarsi nel rendere gli eventi culturali un nodo centrale del turismo della città, rendendo Roma ancora più attrattiva. Ciò che i cittadini si aspettano maggiormente scegliendo di partecipare a un evento culturale è la possibilità di raggiungere l'evento con i mezzi pubblici, la presenza di bar e punti di ristoro vicini all'evento stesso e la possibilità di arrivarci in ogni caso con il proprio mezzo privato.

L'impatto degli eventi

Sono principalmente gli eventi cinematografici nazionali ed internazionali a costituire occasioni di rilancio per la città di Roma. Seguono le arene estive (91,5%) ed i grandi eventi di teatro (91,4%). Seppur con un valore percentuale più basso rispetto agli altri, anche i piccoli teatri periferici sono valutati positivamente (87,2%). I cittadini di Roma ritengono che gli eventi culturali abbiano un impatto positivo sui ricavi di Roma (71,7%) e un impatto altrettanto positivo sulla visibilità del territorio coinvolto (74,3%). Inoltre, il 69,3% dei cittadini romani ritiene che gli effetti indiretti di questi eventi migliorino la qualità della vita in tutti i quartieri della Capitale. L'81,4% dei cittadini ritiene che gli eventi e le iniziative culturali nei territori periferici della città siano dei presidi sociali e di legalità e che vadano difesi e valorizzati. Tale idea è accentuata presso le donne che hanno oltre 50 anni e presso i residenti dei quadranti di Roma Sud e Roma Est.

Circa otto cittadini su dieci ritengono che la riduzione del costo del biglietto del cinema invogli le persone tanto ad andare al cinema quanto a tornarci nuovamente in seguito. Il 49,7% dei cittadini ritiene che l'iniziativa 'I Grandi Festival da Venezia a Roma e nel Lazio' sia stata utile per promuovere il cinema a Roma e in generale sia stata utile in termini di ricadute economiche per la Capitale. Il 57,2% dei cittadini della città di Roma è a conoscenza dell'iniziativa 'Vivi Cinema e Teatro Roma'. Tra coloro che ne erano a conoscenza, il 28,5% ha deciso di usufruire dell'iniziativa. Il 78,1% dei cittadini ritiene che sia stata un'iniziativa utile per incentivare e aumentare la frequenza delle visite al cinema e al teatro; il restante 18,6% ha ritenuto tale iniziativa poco utile.

La Festa del Cinema

Quasi il 90% dei cittadini conosce l'evento della Festa del Cinema di Roma e l'89% di questi ritiene che tale iniziativa sia un'occasione di rilancio per Roma in termini economici, sociali e culturali. L'82% dei cittadini di Roma ritiene che la Festa del Cinema apporterà dei benefici economici alla città; l'86,7% ritiene che avrà un impatto positivo sull'immagine della città in generale e il 73,5% crede che gli effetti indiretti miglioreranno la qualità della vita dei cittadini. L'85% dei cittadini di Roma ha preso o prenderà parte agli eventi della Festa del Cinema di Roma. II 73,8% dei cittadini di Roma condivide l'idea secondo cui le proposte culturali della Casa del Cinema portino benefici per la città e per la qualità della vita dei cittadini.

Il focus sulle arene del cinema

Arena di Corviale. Il 62,5% dei residenti di Corviale è a conoscenza del fatto che il proprio territorio ospitava l'Arena estiva. Più dell'80% di questi ritiene che tale iniziativa costituisca un vettore di promozione e occasione di rilancio dell'economia del territorio di Corviale. Il 66,3% dei residenti di Corviale ritiene che l'Arena abbia un impatto positivo sulla visibilità del territorio, il 56,8% che abbia un impatto positivo sui ricavi e il 53,9% che gli effetti indiretti di questa iniziativa migliorino la qualità della vita dei cittadini.

Arena di Monteverde. Il 64% dei residenti di Monteverde è a conoscenza del fatto che il proprio territorio ospitava l'Arena estiva. L'89,6% ritiene che tale iniziativa sia un vettore di promozione e occasione di rilancio dell'economia del territorio. Il 53,3% dei residenti di Monteverde ritiene che l'arena estiva abbia un impatto positivo sulla visibilità del territorio, il 67,1% che gli effetti indiretti di questa iniziativa migliorino la qualità della vita dei cittadini ed il 60,7% che abbia un impatto positivo sui ricavi del quartiere. -

Arena di piazza Vittorio. L'86,1%% dei residenti dell'Esquilino è a conoscenza del fatto che il proprio territorio ospitava l'Arena estiva. Il 74,6% ritiene che tale iniziativa si costituisca come vettore di promozione e occasione di rilancio dell'economia del territorio. Il 76,1% dei residenti dell'Esquilino ritiene che l'arena estiva abbia un impatto positivo sui ricavi del quartiere, il 70,6% che abbia un impatto positivo sulla visibilità del territorio e il 52,8% che gli effetti indiretti di questa iniziativa migliorino la qualità della vita dei cittadini. -

Festa del Cinema Parco degli Acquedotti. Il 72,4% dei residenti del Parco degli Acquedotti è a conoscenza del fatto che il proprio territorio ospitava la Festa del Cinema. Più dell'96% ritiene che tale iniziativa sia un vettore di promozione e occasione di rilancio dell'economia del territorio. Il 76,0% dei residenti del Parco degli Acquedotti ritiene che la Festa del Cinema abbia un impatto positivo sulla visibilità del territorio, il 67% che gli effetti indiretti di questa iniziativa migliorino la qualità della vita dei cittadini ed il 56,1% che abbia un impatto positivo sui ricavi del quartiere.