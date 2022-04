Concorsopoli, il gip di Civitavecchia archivia le accuse per il sindaco di Allumiere

Il giudice per le indagini preliminari di Civitavecchia ha archiviato la posizione di Antonio Pasquini, sindaco di Allumiere, come richiesto dal pubblico ministero Alessandro Gentile. Il primo cittadino del piccolo paese vicino Roma era tra gli indagati nell'ormai famigerato caso Concorsopoli, esploso un anno fa intorno a una serie di assunzioni a tempo indeterminato da parte della Regione Lazio, grazie ad un concorso pubblico indetto dal piccolo comune.

"La vicenda, fin troppo nota per essere stata oggetto di particolare e prolungato interesse della cronaca nazionale, ha visto il rinvio a giudizio di sei persone indagate a vario titolo - ha spiegato in conferenza stampa il legale difensore di Pasquini, Pier Salvatore Maruccio- L'indagine aveva già portato al rinvio a giudizio di uno degli imputati a seguito di stralcio nel corpo della stessa indagine, con apertura del dibattimento nel processo che si sta celebrando presso il tribunale di Civitavecchia"

"Nelle immediatezze delle indagini - spiega l'avvocato Maruccio - parliamo di ben oltre un anno fa, il sindaco si è messo a disposizione della procura per quanto a sua conoscenza tenendo una condotta assolutamente lineare e irreprensibile per tutta la durata delle indagini. Al termine delle stesse ha chiesto di essere interrogato ed ha fornito ogni delucidazione sulla propria posizione. Va dato atto, e non sulla base di una mera formula affabulatoria, della correttezza del pm il quale nulla ha tralasciato nello svolgimento delle indagini, in ragione anche delle corrette aspettative del sindaco Pasquini indagato e, soprattutto, quale pubblico amministratore".

"Leggo dalla stampa la notizia dell'assoluzione del sindaco di Allumiere, Antonio Pasquini - ha scritto in un post Facebook Mauro Buschini, consigliere regionale del Pd che all'esplosione del caso si dimise da presidente dell'assemblea - . Ho atteso. In silenzio. Ma ho letto, visto, ascoltato. Ho anche pianto, non me ne vergogno. Non sono animato da rivalse, non pretendo scuse, mi hanno fatto male giudizi, risatine, sguardi intrisi di severità e populismo. Ho sorriso della povertà intellettuale e umana di taluni che hanno inteso fare battaglie politiche utilizzando titoli avventati e suggestivi, condividendo a iosa link che insultavano finanche la mia vita personale".