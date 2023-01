Concorsone: in servizio i nuovi dirigenti voluti da Raggi

Ad oltre un anno dallo svolgimento delle prove del concorso hanno preso servizio i nuovi dirigenti di Roma Capitale. Una selezione indetta dalla giunta guidata da Virginia Raggi nell’ambito del concorsone per il Comune di Roma: 42 i posti da dirigente e oltre mille candidati.

Concorsone, nuovi dirigenti di Roma Capitale

Da pochi giorni sono stati assunti e destinati agli uffici i primi 37, gli altri 5 invece sono stati differiti ad un’altra annualità. “Un risultato reso possibile dall'attenta programmazione a cui abbiamo dato avvio nella precedente consiliatura, durante la quale abbiamo rilanciato la macchina amministrativa capitolina attraverso il bando di un concorso che mirava a costruire la classe dirigente del futuro dell'ente e che si è svolto secondo nuovi criteri, con particolare riguardo ai principi della trasparenza e della celerità delle procedure” - ha scritto l’ex assessore al Personale, Antonio De Santis.

“Ci auguriamo che l’Amministrazione Gualtieri faccia tesoro di questa esperienza e segua il nostro esempio negli anni che verranno, dal momento che il rafforzamento della macchina amministrativa capitolina non può prescindere da un'attenta programmazione e dalla ciclicità degli investimenti in materia di personale. Al momento, purtroppo, - sottolinea il consigliere comunale della lista civica Raggi - i segnali che provengono in tal senso dal Campidoglio non sono incoraggianti”. Da qui l’invito al sindaco a far partire al più presto nuovi concorsi e a far scorrere le graduatorie vigenti “perché - scrive De Santis - non si può campare solo di rendita”.

La carenza di personale negli uffici del Comune

La carenza di organico negli uffici di Roma Capitale è cronica. Lo sanno bene i cittadini, così come i presidenti di municipio che a più riprese hanno lanciato l’allarme sulla difficoltà di erogare servizi veloci ed efficienti. I sindacati, solo qualche tempo fa, sottolineavano come le strutture capitoline fossero al collasso: senza istruttori amministrativi, funzionari, avvocati e tecnici. Una carenza complessiva di personale che al 31 dicembre 2021 era stimata in oltre 9mila unità. Entro il 2024 poi altri duemila dipendenti capitolini andranno in pensione. Anche la Polizia Locale è ai minimi storici con “oltre 3000 unità in sotto organico”.

Bisogna correre ai ripari. Il Comune ha deciso per lo scorrimento delle graduatorie lunghe del “concorsone”: ossia quelle con molti idonei oltre i vincitori. Funzionari ed istruttori amministrativi su tutti. La scadenza degli elenchi è negli ultimi mesi del 2023. L’operazione è già iniziata, già dentro 300 nuovi profili tecnici, maestre ed educatrici. “Tale azione continuerà anche nel 2023 con il nuovo piano assunzionale del triennio 2023-2025, ponendo l'attenzione ai profili amministrativi e tecnici, alla polizia locale e al personale educativo scolastico” - ha promesso l’assessore al Personale, Andrea Catarci.