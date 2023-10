Aspiranti vigili ultima chiamata. Per tremila ecco le prove orali

L’ultimo step e poi si tireranno le somme. Il concorso per i vigili di Roma è alle battute finali, dopo le prove di efficienza fisica che hanno visto il successo atletico di oltre il 95% dei partecipanti, adesso i tremila candidati rimasti devono cimentarsi con l’orale davanti alla commissione valutatrice.

Le prove orali per gli aspiranti vigili di Roma

Un colloquio interdisciplinare sulle materie oggetto della prova scritta - quindi diritto amministrativo e costituzionale, regolamenti capitolini in materia di polizia urbana e igiene, norme generali in materia di pubblico impiego - e sullo Statuto e Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale. Sempre durante la prova orale si procederà all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e della conoscenza delle tecnologie informatiche più diffuse. Alla prova orale sarà assegnato un punteggio massimo di 30 punti e la stessa si intenderà superata se sarà stato raggiunto il punteggio minimo di 21/30.

Le prove orali del concorso per vigili a Roma si terranno dal prossimo 9 novembre al 18 dicembre presso la scuola di Polizia Locale di Roma Capitale in Piazza di Cinecittà. A conclusione dei colloqui sarà formata la graduatoria. 800 i vincitori.

Vigili a Roma, verso l'assunzione degli 800 per il Giubileo

Road map serrata perché i nuovi vigili possano essere schierati per le strade della città prima dell’inizio del Giubileo. Nei primi mesi del 2024 i candidati risultati vincitori dovranno essere in possesso,dei requisiti psicofisici, quindi del certificato medico, per il rilascio al porto d’armi. Successivamente si procederà a chiamare per la firma del contratto di assunzione i primi 800 in graduatoria. L’inizio della formazione, affidata al generale Cosimo De Lorenzo, è previsto per l’aprile 2024.

L'appelllo dell'assessore al governo

“In meno di 6 mesi si conclude una procedura concorsuale che permetterà a Roma Capitale di avere dalla primavera del prossimo anno i nuovi vigili in strada, con un impegno prioritario nel presidio del territorio e sulla sicurezza stradale” ha commentato l’assessore al Personale, Andrea Catarci. “Roma sta facendo il massimo sforzo, ora - l’appello - aspettiamo un segnale dal governo per assumere in vista del Giubileo un numero aggiuntivo e cospicuo di personale amministrativo, educativo e di polizia locale”.