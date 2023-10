Vigili di Roma "fisicati". Dopo corsa e salto in alto ecco la road map verso le 800 nuove assunzioni

Prove di efficienza fisica archiviate, così gli aspiranti nuovi vigili di Roma sono tornati a testa china sui libri per l’ultimo grande scoglio del concorso indetto dal Comune: l’orale. Dei 3066 candidati e candidate che si sono cimentati in corsa, salto in alto e piegamenti (182 coloro che hanno fatto richiesta motivata di rinvio) a quanto apprende RomaToday ben 2948 hanno superato la prova e si siederanno davanti alla commissione per la prova finale. Un successo atletico per oltre il 95% dei partecipanti.

Le prove di efficienza fisica

Le prove di efficienza fisica si sono svolte in tre centri sportivi di proprietà di Roma Capitale con l’ausilio di cronometristi e tecnici professionisti del Coni. Per le donne salto in alto con asta fissata a 85 centimetri con massimo tre tentativi; 800 metri piani da superare in tempo pari o inferiore ai 5 minuti; 7 piegamenti sulle braccia da effettuare entro il tempo di due minuti. Per gli uomini salto in alto con asta fissata a un metro con massimo tre tentativi; 800 metri piani da superare in tempo pari o inferiore ai 4 minuti; 10 piegamenti sulle braccia da effettuare entro il tempo di due minuti. In piena estate la preparazione degli aspiranti caschi bianchi con personal trainer e gruppi di allenamento.

In tremila per 800 posti

Adesso in tremila si contenderanno uno degli 800 posti da vigile di Roma. Gli orali sono in programma da inizio novembre presso la scuola del Corpo della Polizia Locale. Sette le commissioni che esamineranno i candidati “per concludere tutte le procedure entro le vacanze natalizie”, fanno sapere dall’assessorato al Personale di Roma Capitale. Road map serrata perché i nuovi vigili possano essere schierati per le strade della città prima dell’inizio del Giubileo. Nei primi mesi del 2024 i candidati risultati vincitori dovranno essere in possesso,dei requisiti psicofisici, quindi del certificato medico, per il rilascio al porto d’armi. Successivamente si procederà a chiamare per la firma del contratto di assunzione i primi 800 in graduatoria. L’inizio della formazione, affidata al generale Cosimo De Lorenzo, è previsto per l’aprile 2024.

L'appello del Campidoglio al governo

“In soli otto mesi, grazie al lavoro del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane, delle Commissioni Esaminatrici con il supporto di Formez (Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA) e del Coni, Roma Capitale concluderà l’intero iter relativo al concorso per il più alto numero di agenti di Polizia Locale mai bandito” ha commentato con orgoglio l’assessore al Personale di Roma Capitale, Andrea Catarci. “L’amministrazione ha stanziato tutte le risorse possibili all’interno di un bilancio che per la Capitale sconta ristrettezze normative maggiori rispetto ad ogni altra città del Paese. Abbiamo intrapreso una strada in netta controtendenza rispetto al passato, ora - ha ribadito l’assessore dopo la lettera al ministro della PA, Paolo Zangrillo - c’è bisogno di un impegno concreto e diretto del Governo per Roma per fare in modo che agli 800 agenti assunti con le risorse dell’amministrazione se ne aggiungano almeno altri 1.500 prima dell’inizio del Giubileo”.