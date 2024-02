I nuovi vigili di Roma pronti a firmare. E il Campidoglio vuole assumerne più di 800

È uscita la graduatoria dei vincitori del concorso per i vigili di Roma, così i primi dell’elenco sono pronti a firmare e prendere servizio tra i “caschi bianchi” della città. “A breve partiranno le lettere di convocazione per effettuare le analisi di rito necessarie a valutare l'idoneità alla mansione ed entro il mese di aprile Roma avrà a disposizione 800 nuovi agenti di polizia locale, che saranno inseriti nella Scuola di formazione del Corpo per poi essere dislocati nei territori” ha fatto sapere l’assessore al Personale di Roma Capitale Andrea Catarci.

Il concorso per i vigili di Roma

Un concorso “lampo”. In sette mesi l’amministrazione è riuscita a completare una selezione che si è articolata in quattro prove: preselettiva, scritto, orale ed efficienza fisica. Circa 25mila i candidati. Sono risultati idonei poco più di 2770 tra uomini e donne. Una graduatoria lunga, a differenza di quella del precedente concorso, che consentirà a Roma Capitale, qualora le risorse economiche lo consentiranno, di poter effettuare scorrimenti e assumere ulteriori risorse. Il primo obiettivo per il Campidoglio è ampliare la platea dei nuovi assunti da ottocento a mille.

La sfida del Giubileo

D’altronde la Polizia Locale è in carenza cronica di personale, mancano circa tremila unità. Difficile colmare l’intero gap ma Roma Capitale si è già più volte appellata al governo per ottenere fondi extra, anche e soprattutto in vista del prossimo Giubileo quando gli agenti saranno impegnati nel controllo e presidio della città. Un lavoro già iniziato con il monitoraggio dei cantieri, la cura della viabilità intorno a scavi e lavori.

Il Comune vuole almeno mille caschi bianchi

“La Capitale ha fatto la sua parte, ora occorre che il governo faccia la sua: metta a disposizione di Roma - insiste Catarci - risorse e deroghe normative che ci permettano di procedere con almeno altre 1.000 assunzioni prima dell' inizio dell'anno Giubilare”.

Lo ribadisce anche il consigliere comunale del Pd, Riccardo Corbucci che a gennaio ha firmato la mozione presentata dai consiglieri capitolini dell'Alleanza Verdi-Sinistra con la quale sindaco e giunta sono stati impegnati ad attivare un confronto con il Governo nazionale per il riconoscimento di risorse economiche straordinarie e norme speciali da riservare alla Capitale in materia di politiche del personale.

"La pubblicazione della graduatoria è l'ultimo passaggio di una procedura che si è conclusa nell’arco di sette mesi con lo svolgimento di ben quattro prove. Uno sforzo considerevole compiuto da questa amministrazione che - ha ricordato il dem - insieme al reclutamento del personale dirigente, alla stabilizzazione delle assistenti sociali precarie, alla sottoscrizione del nuovo contratto decentrato integrativo per i dipendenti capitolini, punta a rinnovare e rafforzare con nuovi ingressi la macchina amministrativa, in vista della realizzazione dei progetti del Pnrr e della sfida del Giubileo nel 2025. Ma serve anche la collaborazione del Governo".