I vigili fuorisede come gli studenti universitari. La corsa tra case introvabili e affitti alle stelle

Il dado è tratto. A breve uscirà la graduatoria dei vincitori del concorso per i vigili di Roma e dopo aver superato preselettiva, scritto, prove di efficienza fisica e orale i nuovi “caschi bianchi” della Capitale sapranno a che punto della lunga lista di idonei si sono collocati. Quando orientativamente verranno convocati per firmare il contratto di assunzione e iniziare la formazione.

La graduatoria dei nuovi vigili di Roma

Una graduatoria che conta quasi 2780 persone pronte e adeguate a prestare servizio su Roma. Ottocento, con la possibilità che si possa arrivare a mille, i vincitori. Uomini e donne che andranno a rinforzare le fila dei gruppi. In base ai dati di cui RomaToday è in possesso quasi la metà dei 2778 idonei risiede fuori Roma. Sono 1322 coloro che risiedono oltre i confini comunali e di questi almeno un centinaio sono in odor di assunzione. Tra i primi che potranno prendere servizio.

È il grande esercito dei vigili di Roma fuorisede. Così nei gruppi social è iniziata la ricerca di una sistemazione in città, la richiesta di consigli per barcamenarsi nella giungla degli affitti di Roma. E tra case introvabili, prezzi alle stelle e l’appannaggio degli affitti brevi trovare un appartamento che sia anche comodo per raggiungere scuola di formazione, e poi la sede di assegnazione, è l’ennesima grande prova prima di indossare la divisa. Per molti è iniziata la corsa contro il tempo. Un vero e proprio slalom tra le difficoltà.

L'esercito dei "caschi bianchi" fuorisede cerca casa

I nuovi vigili di Roma come gli studenti universitari fuori sede. “Il problema più grande per chi verrà da fuori zona sarà quello di trovarsi un alloggio, pensavo magari un aiuto o un'indicazione su come fare al fine di trovare appunto un alloggio a prezzi accettabili per lo stipendio che prenderemo”. A dar vita al dibattito sui social è il post di Simone.

Già perché prima di arrivare allo stipendio pieno per i nuovi assunti i primi mesi saranno inevitabilmente con la cinghia tirata. La prima busta paga si aggirerà intorno ai 1450 euro, crescerà solo con l’approdo nei gruppi e il cumulo delle indennità, le quote per servizi nei festivi o di notte. Dopo sei mesi i nuovi vigili di Roma sfioreranno i 1700 euro potendo contare sulla produttività del semestre precedente.

Così i “caschi bianchi” fuorisede sono alle prese con i calcoli: casa in affitto; bollette; abbonamento ai mezzi pubblici “che però sono carenti o inesistenti”, osserva qualcuno; le spese per una vettura propria, benzina, bollo e assicurazione. La ricerca di una sistemazione che possa conciliare budget e comodità è complessa. Al vaglio le zone della città meno care, magari periferiche che però siano ben servite dal trasporto pubblico. “Purtroppo affitti e costo degli immobili è molto alto dentro al raccordo, per fare un esempio, nella zona dove abbiamo fatto l'orale, 55-60 mq stanno 1000 euro circa + spese condominiali al mese di affitto. Si trovano a prezzi più accessibili in periferia, ad esempio si potrebbe cercare nei pressi delle varie fermate della metro C in periferia” osserva Emiliano. “Il mercato immobiliare di Roma ed i suoi prezzi sono totalmente fuori controllo” il commento di Pino.

I vigili come gli studenti universitari

E la soluzione per molti sembra essere quella di una casa in condivisione con i colleghi. Tutti mirano a Cinecittà, dove si trova la scuola di formazione. È lì che i vincitori del concorso dovranno trascorrere i primi tre mesi tra teoria e affiancamento. Solo dopo verranno assegnati definitivamente nei vari gruppi territoriali. E non è detto che sia proprio quello indicato nelle preferenze.

“Il mio suggerimento da romana è di prendere una stanza in affitto o un appartamento da dividere con qualcuno che viene da fuori. Ti consiglio di rimanere vicino una metro che ti permetta di arrivare alla scuola facilmente. Finita la scuola e una volta saputo il municipio - interviene Martina in soccorso ai colleghi - ti sposti per cercare un alloggio di più lunga durata. Considerando che il tuo stipendio sarà più alto avrai modo di gestire meglio le spese che a quel punto saranno fattibili”.

I gruppi per cercare coinquilini

Anche i sindacati, che hanno affiancato i concorsisti in tutto il percorso, si muovono per agevolare l’ingresso in città dei vigili fuorisede. Sempre i social a fare da collante. “Per andare in contro ai futuri colleghi provenienti da fuori comune abbiamo aperto uno specifico gruppo Telegram a loro dedicato”, spiega Mirko Anconitani della Uil Fpl Roma Capitale. Sono oltre cento gli iscritti. “Un modo - spiega il sindacalista - per agevolare la conoscenza tra di loro, informarli sulle zone meglio collegate e più a buon mercato della nostra città. Tutto - dice - per aiutarli a trovare e magari a condividere un’abitazione”.

Il tempo stringe. Le prime assunzioni sono previste nella seconda metà del mese di aprile. D’altronde il Corpo, con un deficit di organico di tremila unità, ha davanti la grande sfida del Giubileo. Cantieri, viabilità, presidio e controllo del territorio, contrasto ad illeciti ed abusivismo.