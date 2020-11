Coronavirus, sul concorso per psicologi Lega e Fdi contro Zingaretti: "Rinviate le prove"

Opposizione all'attacco di Zingaretti sul concorso pubblico per la selezione di 33 psicologi. Alle prove, che si terranno all'Hotel Ergife tra il 19 e il 20 novembre, si presenteranno 4mila persone. "Zingaretti e D'Amato sono sempre più in contraddizione: emanano ordinanze restrittive delle libertà dei cittadini e poi consentono lo svolgimento di un concorso che richiama e concentra migliaia di persone, provenienti da diverse regioni, in un solo luogo, con il rischio di accendere un nuovo focolaio dell'epidemia", commenta in una nota Fabrizio Ghera, capogruppo di Fdi alla Regione Lazio, lanciando un appello al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e all'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato di rinviare le prove.

"Tra l'altro questo concorso per dirigente psicologo si svolgerebbe in condizioni di disparità dal momento che molti ammessi alle prove non potranno parteciparvi perché in quarantena e tanti altri saranno costretti a rinunciare su consiglio del medico perché fortemente a rischio contagio essendo immunodepressi o affetti da patologie croniche".

Sulla stessa linea anche per i parlamentari laziali della Lega Claudio Durigon, William De Vecchis e Gianfranco Rufa: "Zingaretti e il suo assessore D'Amato scendano dal piedistallo e si rendano conto che si stanno assumendo la responsabilità politica e morale di quanto accadrà, e che se sciaguratamente si creasse un focolaio sapremo a chi chiedere. Non bastasse la disparità relativa ai candidati al momento esclusi alla partecipazione perché in quarantena o positivi, permettere un afflusso così massiccio e difficilmente gestibile, è da irresponsabili".