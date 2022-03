Concorso psicologi, approvata la graduatoria: 60 prenderanno servizio in consultori e Asl

Sono sessanta gli psicologi che prenderanno servizio nei consultori e nelle Asl di Roma e Provincia. Ad oltre un anno dal concorso, svolto in piena pandemia, e la lunga attesa per una lista di idonei rimasta ostaggio di ricorsi e riconteggi relativi ai punti per i titoli di preferenza, è stata definitivamente approvata la graduatoria finale. L'elenco dei 60 vincitori, i primi di 750 idonei, è stata pubblicata nella sua versione definitiva sul sito della Asl Roma 2 che ha guidato la procedura concorsuale.

Concorso psicologi: approvata la graduatoria

“Un risultato storico, erano oltre 15 anni che non si svolgeva un concorso per reclutare dirigenti medici della disciplina ‘psicologia clinica’ ed è stato fatto uno sforzo molto significativo” - ha commentato l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato. Sono 45 gli psicologi che saranno destinati alle Asl di Roma, 15 in quelle della provincia. “E’ un segnale importante per i consultori e anche per i DSM (dipartimenti di salute mentale) soprattutto per contrastare gli effetti della post pandemia sul benessere psico-fisico. I consultori - ha sottolineato D’Amato - sono a disposizione anche delle famiglie provenienti dall’Ucraina che avessero bisogno di assistenza psicologica, in particolar modo per i bambini”.

“Entrano 60 nuovi psicologi nel sistema sanitario regionale, a disposizione dei consultori e per le necessità delle Asl di Roma e provincia. Mai come oggi, è fondamentale accelerare sulla costruzione di una rete solida di assistenza psicologica alle persone. Negli ultimi anni, abbiamo investito oltre 17 milioni di euro e assunto oltre 300 nuove unità per dare risposte sociosanitarie su salute mentale. Fino ad AiutaMente, l’intervento integrato di assistenza per la salute mentale dei ragazzi che abbiamo lanciato a febbraio, con cui investiamo 11 ulteriori milioni per voucher, sportelli nelle scuole e nuove assunzioni per la rete di prossimità. Siamo dentro a una fase storica piena di incertezze e paure: non lasciamo sole le persone” - ha aggiunto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

La protesta sotto la Regione di psicologi e assistenti sociali

La Regione Lazio tenta così di placare polemiche e proteste: è infatti prevista per domani 4 marzo (ore 10 in piazza Oderico da Pordenone) la mobilitazione di psicologi e assistenti sociali. Gli idonei agli ultimi concorsi chiedono maggiori assunzioni e scorrimento delle graduatorie affinchè nei consultori e nelle Asl del Lazio ci sia personale qualificato e sufficiente per far fronte alle problematiche socio sanitarie acuite anche dall’emergenza Covid -19. Tra le richieste anche quella di tempi certi sulle prossime assunzioni: dopo un concorso svolto in fretta e furia mentre la pandemia imperversava e la lunga attesa per la pubblicazione della graduatoria, gli psicologi destinati nelle Asl di Roma e della provincia vogliono sapere quando, precisamente, potranno iniziare a dare il loro contributo al servizio sanitario regionale. L'attesa per la firma dell'agognato contratto è quasi finita.