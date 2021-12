Concorso nidi e materne, fiume di ricorsi sulla graduatoria: chiesta inchiesta amministrativa

Verificare tutte le procedure e tutti gli atti del concorso per educatrici dei nidi e delle insegnanti della scuola dell’infanzia affinchè il quadro sia chiaro per tutti e definitivo. E’ questa la richiesta che arriva dalla lista civica Calenda sindaco sul concorso bandito nel 2018 e svolto nel dicembre dell’anno successivo.

Il concorso per educatrici nidi e insegnanti scuola dell’infanzia

La graduatoria che doveva servire per assegnare gli incarichi, anche temporanei, nelle strutture capitoline a creare un’unica graduatoria alla quale attingere in base al fabbisogno annuale è stata pubblicata a giugno ma è subito finita nel caos, sommersa da oltre mille ricorsi. Si perchè a sentire educatrici e insegnanti delle materne di Roma, le eterne precarie della Capitale, ci sarebbero degli errori nelle attribuzioni dei punteggi.

Scuola, la graduatoria per nidi e materne nel caos

“La domanda per partecipare al suddetto concorso andava compilata on line e con procedure non sempre chiare e che hanno prodotto parte degli errori e delle contraddizioni nella presentazione delle domande” - spiega in una nota Dario Nanni, consigliere comunale della Lista Civica Calenda.

I maggiori problemi sull’indicazione dei periodi di lavoro prestati al comune, sulla somma degli stessi e dunque sul punteggio finale attribuito, fondamentale per scalare la graduatoria. Da qui la richiesta per l’apertura di un’inchiesta amministrativa interna.

Oltre a ciò reclamata anche la convocazione della commissione trasparenza “per chiedere conto sui tempi biblici per la sua pubblicazione, avvenuta dopo un anno e mezzo dalla chiusura del concorso e sugli altri errori che sottoporremo nella seduta di commissione stessa. E’ doveroso fare chiarezza su questa vicenda – conclude Nanni - anche per evitare di continuare a spendere soldi per rispondere alle centinaia di cause intentate nei confronti della stessa amministrazione comunale”.