Concorso infermieri, graduatoria verso l’esaurimento: “Ora stabilizzazioni e nuovi concorsi”

Per lungo tempo si sono battuti contro il precariato e l’esternalizzazione dei servizi chiedendo con petizioni e sit-in di protesta lo scorrimento della graduatoria affinchè negli ospedali di Roma e del Lazio, proprio nel momento di crisi più acuta, quello della pandemia da Covid-19, potessero essere assunti i circa 6mila infermieri idonei presenti nella graduatoria del concorso del Sant’Andrea.

Concorso infermieri Sant’Andrea: graduatoria verso esaurimento

Dopo quasi due anni di sanità allo stremo e mobilitazioni nei prossimi giorni quell’elenco di infermieri pronti a prendere servizio nelle corsie e nei reparti della regione sarà finalmente esaurito. Tutti entreranno in modo stabile nel sistema sanitario per dare il loro contributo.

“Si tratta di un importante risultato del nostro impegno a difesa del Servizio Sanitario Regionale, ma ricordiamo che nonostante le assunzioni degli ultimi due anni stimiamo la necessità di almeno altre 10000 assunzioni su tutti i ruoli d’inquadramento; occorrono garanzie di stabilizzazione e nuovi concorsi per sostenere almeno la sostituzione dei pensionati” - hanno commentato Cgil, Cisl, Uil Fp Roma e Lazio.

Sanità, nel Lazio “mancano 10mila unità di personale”

Si perchè i sindacati è da tempo che parlano di “sanità in codice rosso”. Negli ospedali di Roma e delle altre province mancano addetti all’assistenza primaria come infermieri, tecnici di radiologia, di laboratorio, della riabilitazione, della prevenzione e operatori socio sanitari, così come manca il personale amministrativo necessario a garantire la gestione dei processi, dagli acquisti al trattamento del personale fino ai conti economici e di bilancio. Una “voragine diffusa in ogni struttura sanitaria regionale” - così l’hanno definita Cgil, Cisl e Uil. Da qui l’appello: “Ora è prioritario stabilizzare i precari (circa 3500 ndr.), re internalizzare i servizi e bandire nuovi concorsi”.