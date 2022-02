Concorsone, bloccato quello per nuovi dirigenti. E la selezione interna lascia fuori i “giovani” funzionari

Il concorso per dirigenti del Comune di Roma è sospeso. Il consiglio di Stato lo ha temporaneamente bloccato dopo i numerosi ricorsi. Così gli oltre mille partecipanti attendono di sapere cosa ne sarà della loro aspirazione a ricoprire un ruolo apicale all’interno di Roma Capitale.

Concorso dirigenti Comune di Roma bloccato

Una selezione, quella per dirigenti del Comune, investita all’indomani della prova preselettiva da reclami e addirittura un esposto all’Anac per la presunta violazione della regola dell’anonimato. Molti i partecipanti che hanno segnalato anomalie su raccolta e custodia delle buste contenenti risposte e dati anagrafici, codici a barre consegnati ed apposti sui plichi solo in un secondo momento tanto da gettare un’ombra sulla regolarità della procedura. Così il concorso per dirigenti del Comune di Roma è rimasto fermo alla prima prova, quella di metà giugno scorso, proprio mentre il Campidoglio ha un gran bisogno di personale. Anche con qualifica dirigenziale.

A Roma oltre 1 miliardo dal Pnrr, ma manca personale

Si perchè Roma ha davanti a sè la grande sfida dei fondi del Pnrr, oltre 1 miliardo di euro per il rilancio della città. Tutto passa da progetti e dall’accesso ai bandi, dagli uffici che devono leggere, istruire e lavorare le pratiche sotto l’attenta guida dei dirigenti. I nuovi 42 previsti dal “concorsone” al momento restano ostaggio di ricorsi e tribunali, così il Comune ha avviato la selezione interna: potranno accedervi tutti i dipendenti ascritti alla categoria D da almeno cinque anni. Le prove per la selezione sono previste nel mese di marzo.

Restano alla finestra i candidati all’ultima procedura e anche molti dei funzionari entrati tramite il concorso bandito dalla giunta Alemanno nel 2010 ma arrivati negli uffici di Roma Capitale anni dopo essere risultati idonei.

La protesta dei funzionari assunti dal concorso 2010

“Noi funzionari del famoso concorsone bandito nel 2010 siamo entrati dopo tantissimi anni e dopo aver superato quattro prove: preselettiva, due scritti e un orale. Ora, per continuare la carriera interna, - racconta a RomaToday uno di loro - dovremo attendere dai tre ai cinque anni per partecipare a progressioni economiche e concorsi interni”. C’è chi infatti ha tentato il salto verso la qualifica da dirigente con l’ultimo concorsone, restando però impantanato dallo stop. “Un concorso improponibile - reclama un’altra dei candidati - molti, tra i più preparati, non hanno superato una prova che ben poco aveva a che fare con i meccanismi che un dirigente si troverà ad affrontare una volta nominato. Senza contare la mancanza di trasparenza per la quale è stata impugnata e poi bloccata la procedura”. La richiesta al Comune e al sindaco Roberto Gualtieri è quella di “fare qualcosa per promuovere sul campo i dipendenti più capaci e gestire le risorse umane in modo più sensato, prevedendo più concorsi interni e basati su criteri più pratici e moderni”.

Concorso al Comune: vincitori assunti “entro febbraio”

E se il Campidoglio ha assicurato l’assunzione di tutti i vincitori dell’ultimo maxi-concorso al Comune di Roma “entro febbraio”, dagli scranni della lista Calenda in Assemblea Capitolina i consiglieri chiedono nel frattempo di premiare i dipendenti più meritevoli.

I dirigenti restano fuori: “Si premino meritevoli”

“Al di là del personale esterno che la norma nazionale autorizza a contrattualizzare a tempo determinato per gestire i progetti del Pnrr, ci aspettiamo uno scatto in avanti in più da parte del Sindaco Gualtieri che ha trattenuto la delega al personale: abbiamo un concorso dirigenti fermo e quindi la necessità di accelerare le procedure interne per l’accesso alla qualifica dirigenziale;abbiamo urgenza di dare seguito alle assunzioni dei vincitori dei concorsi effettuati durante l’estate e, nello stesso tempo, di istituire meccanismi di premialità per il personale già impiegato. Far entrare istruttori e funzionari che hanno fatto il concorso semplificato in un’unica prova - scrivono i consiglieri comunali della lista Calenda - deve andare di pari passo con la possibilità, per tutto il personale già di ruolo, di poter dare un senso alla propria carriera interna. Attuare adeguate politiche del personale, a nostro avviso, significa soprattutto motivare le risorse umane e farle sentire parte di un insieme che lavora unito verso un obiettivo comune”.