Stop alle assunzioni. Si infrange il sogno dei dipendenti che volevano fare i dirigenti del Comune

La presidenza del Consiglio blocca le assunzioni dei nuovi dirigenti di Roma Capitale, quelli di cui l’amministrazione necessita per soddisfare il proprio fabbisogno. Il Comune infatti non potrà attingere tra i candidati idonei ma non vincitori delle graduatorie scaturite dal concorso bandito nella primavera del 2022.

Il concorso interno per dirigenti

Tre selezioni finalizzate al conferimento di 7 posti di dirigente amministrativo, 5 dirigenti tecnici e 1 dirigente per i beni culturali e ambientali. Una procedura riservata al personale dipendente di Roma Capitale appartenente alla categoria D ed ovviamente in possesso dei requisiti previsti dal bando. Ma proprio la caratteristica di procedura riservata, più snella e simile a quelle per le progressioni verticali, ha indotto il Dipartimento della Funzione Pubblica allo stop.

Lo stop della presidenza del Consiglio

Avendo già esaurito le graduatorie i candidati risultati idonei ma non vincitori non potranno diventare dirigenti del Comune di Roma. La normativa infatti stabilisce che “non meno della metà del fabbisogno” di dirigenti deve arrivare dal corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. “...si evidenzia che la ratio giustificatrice della normativa vigente è da rinvenirsi nella esigenza di valorizzare le professionalità interne e di incentivare un miglioramento del personale già dipendente, assicurando, al contempo, la copertura di grande parte dei posti disponibili del personale, anche dirigenziale, tramite l'accesso dall'esterno”, si legge nella nota che la presidenza del Consiglio ha inviato a Roma Capitale e che RomaToday ha potuto visionare. Da qui il blocco alle assunzioni dei dirigenti tramite lo scorrimento delle graduatorie dell’anno scorso. “Riguardo la possibilità di utilizzare, per la copertura del nuovo fabbisogno di personale dirigenziale di cui al PIAO 2023-2025, le graduatorie pubblicate in data 25 novembre 2022, si conferma che, come già affermato in altri pareri di questo Dipartimento, tale possibilità non sia ipotizzabile in quanto - è scritto nel documento - trattasi di graduatorie scaturenti da procedure riservate”.

I dirigenti di Roma Capitale

Dunque il Comune dovrà trovare un’altra strada. Ed il Campidoglio è già preparato. “Noi abbiamo altre due graduatorie disponibili risalenti a due concorsi esterni del 2020. Una per gli amministrativi e una per i tecnici e possiamo attingere da li i dirigenti di cui abbiamo bisogno” spiega a RomaToday l’assessore al Personale, Andrea Catarci. D’altronde la situazione rispetto a quella descritta nel PIAO (Piano integrato di attività e organizzazione ndr.) 2023-2025, che dovrà essere presto rinnovato, la situazione è cambiata. E in meglio. Il documento evidenziava come nell’ultimo decennio ci fosse stato un calo drastico dei dirigenti del Comune di Roma passati da 238 nel 2011 a 128 nel 2021, con un decremento del 46,2% in dieci anni. Nel 2021 si è giunti, quindi, ad avere a Roma Capitale meno di un dirigente ogni 100 dipendenti (0,6 dirigenti per 100 dipendenti).

Nel 2022 sono state assunte 41 nuove unità provenienti dal concorso pubblico bandito in era Raggi. “Mentre dal dicembre 2022 ad oggi abbiamo coperto altre 55 posizioni dirigenziali, siamo passati da circa 150 a oltre 200 posizioni coperte. Questo mi fa dire con tranquillità che oggi - sottolinea Catarci - non abbiamo un’emergenza dirigenziale. L’esempio più eclatante sono i municipi perchè avevamo tutte le direzioni socio educative scoperte, oggi invece i dirigenti sono tutti al loro posto. Ad ogni modo - conclude l’assessore - entro la fine dell’anno qualche altra unità dirigenziale la prenderemo per i piccoli aggiustamenti del caso. Questo stop del Dipartimento della Funzione Pubblica non rappresenta un danno per l’amministrazione, ma siamo profondamente dispiaciuti per i dipendenti che erano in graduatoria”. Quelli che speravano di fare carriera all’interno di Roma Capitale, non attirati dalla fuga verso le funzioni centrali.

Il commento dell’ex assessore: “C’è responsabilità politica”

“Dispiace molto che molti che hanno partecipato a questa procedura si ritrovino le porte sbarrate dopo aver sperato nella possibilità concreta di poter diventare dirigenti. Certo esistono delle responsabilità di carattere politico perché quando si sceglie un tipo di procedura sarebbe opportuno strutturarla nel migliore dei modi o comunque essere chiari sin dall’inizio. Sarebbe bastato -sottolinea l’ex assessore al Personale, Antonio De Santis - spiegare da subito che si trattava di una procedura che sarebbe potuta andare incontro a questo tipo di criticità o rischio. In questo modo ci si sarebbe comportati in modo trasparente e forse più corretto con gli idonei non vincitori di questo concorso. Ora sarebbe giusto correre ai ripari perché credo che nasceranno dei contenziosi di cui si sarebbe potuto fare a meno. Sullo sfondo - prosegue l’oggi consigliere comunale della civica Raggi - rimane inoltre il problema di garantire una programmazione seria anche per il comparto della dirigenza. L’unico concorso che non ha avuto alcun tipo di problema - tiene a sottolineare De Santis - è proprio quello bandito nella precedente consiliatura che ha visto premiare anche molti dipendenti interni”.