Negli uffici del Comune manca personale: gli idonei del “concorsone” scaldano i motori

Roma deve attuare i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) e pensare anche ai prossimi eventi di respiro mondiale come il Giubileo 2025 e l’Expo 2030. Impossibile farlo con le forze di oggi, così il Comune dovrà assumere.

Al Comune di Roma manca personale

D’altronde, lo avevano sottolineato anche i sindacati, gli organici delle varie strutture capitoline sono al collasso: mancano istruttori amministrativi, funzionari, avvocati e tecnici. La carenza complessiva di personale al 31 dicembre 2021 è di oltre 9mila unità, da qui al 2024 altri duemila dipendenti capitolini andranno in pensione. Anche la Polizia Locale è ai minimi storici con “oltre 3000 unità in sotto organico”.

Nemmeno l’ultimo concorso, quello maxi bandito dalla giunta Raggi, ha permesso di rafforzare l’organico del corpo. Per i 500 posti messi a disposizione sono risultati idonei solo in 223. Ad oggi sono state 173 le assunzioni effettive a fronte delle 250 programmate per quest’anno. Roma Capitale dovrà correre ai ripari:la nuova selezione dei caschi bianchi si terrà, probabilmente, nel 2023 con le assunzioni nell’anno seguente.

Sì allo scorrimento delle graduatorie del "concorsone"

Il Comune può invece già scorrere quelle graduatorie del “concorsone”, costato 6,7 milioni di euro, risultate lunghe: ossia con molti idonei oltre i vincitori. Funzionari ed istruttori amministrativi su tutti. La scadenza degli elenchi è negli ultimi mesi del 2023.



Ieri in Aula il sì unanime alla mozione presentata dall’ex assessore al Personale, Antonio De Santis, e firmata pure dai consiglieri del M5s, perché il Campidoglio proceda nel piano assunzionale allo scorrimento delle graduatorie di tutti i profili professionali così da implementare gli organici delle strutture capitoline. “Un atto fondamentale per muovere l'Amministrazione verso un vero turn-over e dunque verso un miglioramento dei servizi al cittadino. Ringrazio tutte le forze politiche dell'Aula, che hanno voluto sostenermi all'unanimità, riconoscendo l'importanza di questa battaglia.Auspichiamo che il Sindaco, l'assessore al Personale e tutta la Giunta raccolgano il testimone e procedano alle assunzioni, portando nuova linfa e nuove competenze alla nostra macchina amministrativa: ne avremo bisogno più che mai" - ha commentato De Santis.

Concorsone al Comune di Roma: lo scorrimento delle graduatorie

Un’operazione di scorrimento delle graduatorie degli idonei già iniziata nell’anno corrente e che ad oggi prevede - il report fatto dal neo assessore al Personale, Andrea Catarci - 48 funzionari amministrativi, 60 istruttori amministrativi e 100 Assistenti Sociali in più. “Con la modifica della pianificazione 2022 in itinere entreranno inoltre 300 profili tecnici. Tale azione continuerà anche nel 2023 con il nuovo piano assunzionale del triennio 2023-2025, ponendo l'attenzione ai profili amministrativi e tecnici, alla polizia locale e al personale educativo scolastico. Il numero di nuove assunzioni che sarebbe necessario effettuare ammonta a diverse migliaia ma, purtroppo, - ha sottolineato l’assessore Catarci - i vincoli di spesa e i margini di incremento previsti dalla legge non consentono di raggiungere questo obiettivo”. Da qui la richiesta di poteri speciali: “E' urgente ottenere dal governo nazionale il riconoscimento di deroghe e poteri speciali nel settore delle politiche per il personale per la Capitale, tanto più in vista del Giubileo e dell'avvio della realizzazione delle opere ottenute in via straordinaria con le risorse del PNRR".

Sulle assunzioni l'assessore chiede poteri speciali per Roma

"L'invocazione dei poteri speciali per poter assumere nuovo personale da parte del neo-assessore al Personale capitolino suona come una beffa” - la polemica di De Santis. Il riferimento è alla circolare ministeriale del 2020 che imponeva ai Comuni con più di un milione e mezzo di abitanti un tetto di spesa per le assunzioni più basso rispetto a tutti gli altri Comuni italiani con minore popolazione.

"Poteri speciali per superare tetto imposto da Gualtieri"

“Una norma quindi applicabile soltanto a Roma Capitale, unico Comune in Italia a superare tale soglia demografica, e nei fatti, utile a penalizzare solamente la città all'epoca dei fatti amministrata da Virginia Raggi. Una disposizione, peraltro, figlia di un Ministero dell'Economia molto attento, ai tempi, al contenimento di questo tipo di spesa. Ci troviamo, dunque, dinanzi a un vero e proprio paradosso: i poteri speciali in materia di assunzioni invocati oggi dall'assessore - ha sottolineato De Santis - servirebbero a superare una disposizione che, proprio con l'attuale sindaco al tempo titolare del Mef, è stata resa operativa senza alcun intervento da parte di chi oggi fa tutto e il contrario di tutto”.