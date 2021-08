Concorsone al Comune di Roma, ecco gli idonei: mancano tecnici e 280 vigili

Tra funzionari ed amministrativi 1470 i posti messi a bando, 3280 gli idonei complessivi. Gli elenchi non coprono il fabbisogno per la Polizia Locale: 223 idonei, il Comune voleva assumerne 500

Dopo trentacinque giorni di prove si è concluso il concorso al Comune di Roma per gli aspiranti funzionari e istruttori. Un maxi concorso arrivato a dieci anni dall’ultimo che ha richiamato circa 230mila candidati. Tutti con la volontà di lavorare per Roma Capitale. Diversi i profili ricercati dall’amministrazione: dagli avvocati agli assistenti sociali e poi ancora tecnici informatici, vigili e istruttori amministrativi. Per tutti, tranne che per i mille candidati ad inseguire i 42 posti da dirigente, una prova unica scritta e digitale. Sessanta domande in sessanta minuti, dentro o fuori. 21 il punteggio minimo per superare la prova ed essere così tra gli idonei del concorso al Comune di Roma. C’è chi, dopo mesi di studio e quiz per esercitarsi, ce l’ha fatta.

Concorso al Comune di Roma: gli idonei dei vari profili

Tra funzionari ed amministrativi 1470 i posti messi a bando, 3280 gli idonei complessivi. I numeri nel dettaglio sono stati resi pubblici dall’assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis. Per i 100 posti da Funzionario Amministrativo, sono 442 gli idonei. 283 coloro che hanno superato la prova per Assistenti Sociali a fronte di 140 posti disponibili. Per i 20 posti a bando da Funzionario Avvocato, 158 idonei. Per i Funzionari dei servizi educativi 146 idonei per 80 posti; per quelli tecnici 23 idonei che non bastano a coprire gli 80 posti disponibili. In tutto 126 idonei per gli istruttori dei servizi informatici, 120 i posti. Solo 120 idonei per i 200 posti di istruttore tecnico costruzioni, ambiente e territorio.

Concorso al Comune di Roma: mancano 280 vigili

Elenco di idonei più lungo degli altri per gli istruttori amministrativi: 1759 per 250 posti. Mancano invece i vigili: solo 223 idonei, il Comune ne voleva assumere 500.

Concorso al Comune di Roma: quando escono le graduatorie

“Tra la fine di agosto e gli inizi di settembre saranno pubblicati gli elenchi degli idonei, in ordine di punteggio, con la conseguente richiesta agli stessi idonei di fornire, entro 15 giorni, i titoli di preferenza/precedenza come previsto dalla legge” - ha ribadito l’assessore De Santis. “Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione dei suddetti titoli, le Commissioni elaboreranno le graduatorie finali che saranno pubblicate ai sensi di legge, consentendo quindi a Roma Capitale, in un momento successivo, di procedere alla chiamata dei vincitori”. L’auspicio del Campidoglio è che le graduatorie finali siano pubblicate “entro la fine di settembre”. Poi le assunzioni.

Dentro il numero di idonei capaci di coprire il fabbisogno dell’amministrazione, gli altri rimarrano in graduatoria. “Ma non li parcheggiati per anni” - assicura De Santis. Il Comune ha bisogno di personale e da Palazzo Senatorio c’è anche la disponibilità a condividere le graduatorie con gli enti della pubblica amministrazione che avessero bisogno di assumere. In particolare gli istruttori amministrativi.

“In questi anni di lavoro come assessore al Personale, insieme alla sindaca, abbiamo constatato una mancanza di organico e la necessità di continuare a procedere con le assunzioni. Visto quello che è il fabbisogno dell’ente credo ci siano possibilità concrete che si possa andare sugli idonei anche non vincitori che, a differenza dei tempi passati, non resteranno parcheggiati per anni. Roma Capitale ha bisogno di personale ed è in una fase di rigenerazione e investimento sul capitale umano. Finalmente si è compreso che i concorsi non possono svolgersi ogni dieci anni, c’è bisogno di tante procedure e snelle perchè è necessario alla Pubblica Amministrazione e a coinvolgere tutte le generazioni in quello che è il cuore del Paese, la PA, e nel nostro caso della città, ossia l’amministrazione capitolina”.