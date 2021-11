Concorso al Comune di Roma, idonei in attesa delle graduatorie: “Gualtieri rispetti piano assunzionale”

Gli elenchi degli idonei sono stati pubblicati a fine agosto, sono seguiti poi 15 giorni per la consegna dei titoli di preferenza, ma da allora coloro che hanno passato il concorso al Comune di Roma attendono ancora la pubblicazione delle graduatorie. Il posizionamento raggiunto sommando il punteggio della prova unica, scritta e digitale e quello dato dai titoli. In ballo c’è l’agognato posto da dipendente capitolino: più in alto si è in graduatoria maggiori sono le speranze di entrare in Comune e farlo, come era stato promesso, a stretto giro.

Concorso al Comune di Roma: attesa per le graduatorie

Si perchè se in seguito al concorso al Comune di Roma mancano decine di tecnici e oltre 270 vigili, solo 223 idonei per 500 posti a disposizione, per gli altri profili il posizionamento in graduatoria per gli idonei sarà determinante.

Tra funzionari ed amministrativi 1470 i posti messi a bando, 3280 gli idonei complessivi. Per i 100 posti da Funzionario Amministrativo, sono 442 gli idonei. 283 coloro che hanno superato la prova per Assistenti Sociali a fronte di 140 posti disponibili. Per i 20 posti a bando da Funzionario Avvocato, 158 idonei. Per i Funzionari dei servizi educativi 146 idonei per 80 posti; in tutto 126 idonei per gli istruttori dei servizi informatici, 120 i posti.

Così coloro che hanno passato la prova varcando la soglia del 21, punteggio minimo per raggiungere l’idoneità, attendono trepidanti. D'altronde il traguardo raggiunto è prestigioso essendo emersi tra 230mila candidati. Un “concorsone”, il più grande a dieci anni di distanza dall’ultimo, che ha previsto 35 giorni di prove, ciascuno da due sessioni, nei padiglioni della Fiera di Roma. Il tutto con la pandemia in corso e dunque con l'organuzzazione che ha dovuto provvedere anche al pieno rispetto delle norme anticontagio da Covid-19.

Concorso al Comune di Roma, l'ex assessore incalza Gualtieri: "Rispetti piano assunzionale"

“Seppur dai banchi dell’opposizione è comunque mia intenzione tutelare il lavoro fatto” - ha detto l’ex assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis, annunciando una mozione per sollecitare tanto la pubblicazione delle graduatorie “quanto e soprattutto il rispetto del piano assunzionale varato dalla Giunta Raggi per il triennio 2021/2023”. “Nella nuova Giunta - ha proseguito De Santis, oggi consigliere comunale negli scranni del M5s - non è stata prevista la figura dell’assessore al personale le cui deleghe sono oggi direttamente in capo al Sindaco Gualtieri cui dico, sin d’ora, che sarebbe un vero peccato per la città non dare priorità politica alla scelta di assumere immediatamente figure di cui vi è assoluta necessità per il buon andamento dell’amministrazione. Nella precedente consiliatura è stato programmato con grande attenzione il ricambio generazionale dell’ente. Pur nel bel mezzo dell’emergenza pandemica, procedure concorsuali di enormi dimensioni si sono concluse in pochi mesi. Gualtieri dia continuità a questo percorso, subito. Il lavoro è stato già fatto, sarebbe un peccato - ha concluso l’ex assessore al Personale - perdere il tempo che si è guadagnato in precedenza, bisogna solo schiacciare il pulsante”.