Concorsone, prove preselettive alle porte: il Comune pensa a quiz online

Tra i candidati cresce l’attesa per le date delle prove preselettive del concorso al Comune di Roma da 1512 posti. Un posto fisso, pubblico, ambito quello dentro la macchina amministrativa di Roma Capitale. Quasi 180mila le domande arrivate per partecipare alla selezione dei profili richiesti: dai dirigenti ai funzionari amministrativi, assistenti sociali, avvocati, informatici e agenti della Polizia Locale.

Concorso al Comune di Roma da 1512 posti: prove preselettive "tra febbraio e marzo"

Il “concorsone” è stato bandito l’anno scorso, i termini per presentare le candidature scaduti a settembre: ma la pandemia e le regole stringenti per evitare il contagio hanno allungato i tempi. Eppure le prove preselettive per il concorso da 1512 posti al Comune di Roma potrebbero essere alle porte. “Dovrebbero partire tra febbraio e marzo” - ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante una diretta su Facebook. “Tutto sarà fatto compatibilmente con le norme covid" - ha sottolineato. Presumibilmente bisognerà dunque attendere la scadenza, il 5 marzo, del dpcm attualmente in vigore.

Prove preselettive "concorsone" al Comune online?

Il contingentamento delle presenze alle sessioni d’esame non consente le consuete folle dei concorsisti in sale e padiglioni. Così il Comune, insieme al Formez, l’ente del Ministero della Funzione Pubblica al quale è stata affidata la gestione del concorsone, starebbe pensando ad una selezione online. I primi a provarlo, secondo quanto riportato da La Repubblica, saranno i 3mila candidati per uno dei 32 posti da dirigente a disposizione. Una sorta di test: se la piattaforma non darà problemi allora si potrebbe pensare al via libera per gli altri profili.

Il Campidoglio vuole portare a termine l’impegno. “Un segnale importante a più livelli. Da una parte è evidente la voglia di contribuire al funzionamento di servizi pubblici fondamentali. Dall'altra è lapalissiano come nel nostro Paese l’accesso lavoro pubblico sia stato inibito, per mancanza di investimenti, ad almeno due generazioni” - aveva commentato le prime 54mila domande arrivate l’assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis. “La funzione della politica è infatti quella di incidere a 360 gradi sulla società, migliorando la vita dei cittadini. Per questo il concorso bandito da Roma Capitale costituisce uno strumento per rafforzare i servizi, ma anche un'opportunità di lavoro per migliaia di persone in una congiuntura economica particolarmente complicata”.

Prove concorsone Comune: per i vigili corsa e flessioni

Tutti vogliono lavorare al Comune: la carica dei 180mila aspiranti dipendenti capitolini attende il via per cimentarsi nei quiz che aprirebbero loro le porte agli step succesivi: scritti, orali e per chi si candida per il corpo della Polizia Locale anche prove fisiche.