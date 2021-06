Concorso al Comune di Roma, date online: tocca ad assistenti sociali e avvocati

Una settimana poi si comincia. E’ ai nastri di partenza il concorso al Comune di Roma da 1512 posti. A quasi un anno dalla pubblicazione del bando gli aspiranti dipendenti capitolini sono pronti ad affrontare le prove e la durissima selezione: 230mila le candidature arrivate tramite la procedura online.

Concorso al Comune di Roma: date prove

Un esercito di concorsisti: tutti vogliono lavorare al Comune di Roma. Così il ‘concorsone’, a dieci anni dall’ultimo maxi concorso bandito, fa il pieno. Si inizierà il 16 giugno con gli aspiranti dirigenti: poco più di mille candidati per 42 posti. Tutti convocati nei padiglioni della Fiera di Roma, due sessioni in base alla lettera del cognome: la prima alle 8.30, la seconda alle 14.30. Per loro nulla è cambiato: preselettiva, scritto e orale.

Niente preselettiva: prova unica, scritta e digitale

Niente preselettiva: prova unica, scritta e digitale per gli altri profili. Inaugurano la modalità “semplificata”, adottata con il decreto che ha sbloccato i concorsi della Pubblica Amministrazione, i candidati per il profilo di Funzionario Amministrativo. 100 i posti a disposizione. Prime convocazioni il 17 giugno, ultime il 25 dello stesso mese: due sessioni al dì.

Prove assistenti sociali

Pubblicata online anche la convocazione per chi concorre ad uno dei 140 posti nel profilo professionale di Funzionario Assistente Sociale: unica data il 25 giugno ore 14.30, sempre alla Nuova Fiera di Roma.

Il Campidoglio: “Buono studio a tutti”

Domani venerdì 11 giugno “sarà la volta della pubblicazione per le convocazioni dei funzionari avvocati” - ha fatto sapere l’assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis. “Dopo la pubblicazione, già effettuata, dei calendari della prova preselettiva per i dirigenti, e della prova unica per i funzionari amministrativi, prosegue il lavoro della macchina organizzativa che porterà allo svolgimento - sottolinea l’assessore - di uno dei più grandi concorsi banditi da una pubblica amministrazione da quando è scoppiata la pandemia. La prossima settimana usciranno altre convocazioni, intanto buono studio a tutti e in bocca al lupo”.