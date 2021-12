Concorso al Comune di Roma, sulle assunzioni tutto tace: intanto nei municipi è “emergenza personale”

La pubblicazione degli elenchi degli idonei a fine agosto, poi nulla più. Sulle graduatorie e sulle assunzioni da fare in seguito al concorso al Comune di Roma tutto tace.

Concorso al Comune di Roma: attesa per le graduatorie

Restano in attesa i 3280 candidati risultati idonei a margine della prova selettiva unica, scritta e digitale. In tutto 1470 i posti in palio, oltre i 42 da dirigente. Attraverso la procedura concorsuale l’amministrazione capitolina ha ricercato funzionari amministrativi, istruttori amministrativi e di Polizia Locale, assistenti sociali e poi ancora tecnici e informatici.

E se in seguito al concorso al Comune di Roma mancano decine di tecnici e oltre 270 vigili, solo 223 idonei per 500 posti a disposizione, per gli altri profili il posizionamento in graduatoria per gli idonei sarà determinante. Chi è più in alto, grazie al punteggio ottenuto allo scritto e ai titoli di preferenza presentati, entra.

Gli idonei al concorso al Comune di Roma

Per molti dei profili è ressa. Tra funzionari ed amministrativi 1470 i posti messi a bando, 3280 gli idonei complessivi. Per i 100 posti da Funzionario Amministrativo, sono 442 gli idonei. 283 coloro che hanno superato la prova per Assistenti Sociali a fronte di 140 posti disponibili. Per i 20 posti a bando da Funzionario Avvocato, 158 idonei. Per i Funzionari dei servizi educativi 146 idonei per 80 posti; in tutto 126 idonei per gli istruttori dei servizi informatici, 120 i posti. Così coloro che hanno passato la prova varcando la soglia del 21, punteggio minimo per raggiungere l’idoneità, attendono trepidanti. D'altronde il traguardo raggiunto è prestigioso essendo emersi tra 230mila candidati. Un “concorsone”, il più grande a dieci anni di distanza dall’ultimo, che ha sfidato anche le insidie della pandemia.

Concorso al Comune di Roma, il M5s: “Si proceda ad assunzioni”

Sulla questione l’ex assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis, oggi consigliere capitolino negli scranni della lista civica Raggi, incalza il neosindaco Roberto Gualtieri. “In Aula non ho ottenuto risposte alle domande poste” - tuona sul proprio profilo Facebook. Tra l’altro nell’Assemblea Capitolina del 25 novembre la compagine grillina ha presentato un ordine del giorno con il quale ha richiesto di procedere già nel 2021 all’avvio delle assunzioni.

“C’è una delibera a mia firma che già le prevede per l’annualità in corso ed esistono i fondi che avevamo appositamente stanziato nella precedente consiliatura, ma - ha fatto sapere De Santis - con mio sommo stupore l’ordine del giorno è stato bocciato”.

Nei municipi crescono le richieste di personale

“Evidentemente la nuova Giunta ha altre priorità oppure non ha ritenuto opportuno per motivi politici dar seguito ad una richiesta che partiva dal sottoscritto e comunque dall’opposizione” - incalza l’ex assessore. “Io credo che si debba procedere celermente perché il rafforzamento dell’ente dal punto di vista delle risorse umane è la condizione necessaria per attuare le innumerevoli nuove attività cui Roma Capitale è chiamata, senza voler considerare la forte necessità di rafforzare anche i presidi territoriali e municipali”. Ed in effetti nei municipi, con il II e il III in testa, si moltiplicano le richieste di nuovo personale per garantire servizi veloci ed efficienti ai cittadini. A Montesacro mai rimpiazzati i pensionamenti di due anni, per tamponare la “situazione critica” mancano tecnici, circa 30 amministrativi e una dozzina di assistenti sociali. Almeno 45 i dipendenti reclamati dal Parioli- Salario.

“Una seria programmazione non può che partire da qui, in caso contrario sarà concreto il rischio di veder rimanere molti progetti solo sulla carta. Altro che - conclude De Santis - PNRR”.