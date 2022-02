Dal “concorsone” 300 nuovi dipendenti per i municipi

Più personale per i municipi di Roma. Il Campidoglio ha accolto le richieste dei minisindaci che già da tempo sui territori, negli uffici e sportelli di prossimità, lamentavano una seria assenza di organico. Troppo pochi i dipendenti - tra tecnici, amministrativi ed assistenti sociali - per far fronte alle istanze dell’utenza così costretta a lunghe attese per un appuntamento o per il rilascio della pratica richiesta.

Concorsone, 300 dei 700 uovi assunti andranno nei municipi

Ora, anche nell’ambito della realizzazione della “città dei 15 minuti”, ossia quella immaginata con servizi efficienti e soprattutto vicini ai cittadini, il Campidoglio rinforza le fila dei dipendenti capitolini in servizio nei municipi. L'indirizzo è stato approvato in una riunione tra Sindaco e presidenti.

Dopo gli assistenti sociali arrivati negli uffici municipali, dai tre ai cinque a territorio, i prossimi a varcare la soglia saranno 300 dei circa 700 nuovi assunti da Roma Capitale. Si tratta dei vincitori dell’ultimo “concorsone” bandito dal Comune: quello che si è tenuto l’estate scorsa e che ha portato nei padiglioni della Fiera di Roma oltre 230mila candidati per 1470 posti. Gli aspiranti 42 nuovi dirigenti invece, gli unici a non affrontare un’unica prova scritta digitale, sono ancora fermi alla preselettiva: rimasti impantanati tra ricorsi ed esposti tanto che il Campidoglio ha avviato una selezione interna. Si perchè Roma Capitale ha bisogno di personale: davanti ci sono i fondi del Pnrr da portare a casa e i progetti per il rilancio della città da realizzare.

Le assunzioni dei vincitori del maxi concorso al Comune di Roma

Con le assunzioni annunciate da Palazzo Senatorio “entro febbraio” in ciascun municipio di Roma arriveranno 20 nuovi dipendenti: istruttori amministrativi, funzionari, tecnici e informatici. “E’ la prima volta dopo quindici anni che c’è un invio così massiccio di nuovo personale nei municipi” - commentano a margine alcuni dei minisindaci. "Tutte figure determinanti per far funzionare la macchina amministrativa, se mancano infatti qualsiasi linea politica non può essere affrontata. Rispetto al fabbisogno che hanno i municipi è un numero esiguo, ma è comunque un risultato storico avere un innesto così cospicuo. Un provvedimento importante anche in ottica futura per dare servizi efficienti ai cittadini e realizzare opere" - ha detto a RomaToday l'assessore al Personale del II Municipio, Emanuele Gisci.

Assunzione per i vincitori del “concorsone”, mentre le graduatorie rimarranno aperte secondo i tempi previsti dalla norma. Anche per gli idonei resta accesa la speranza di diventare dipendenti capitolini.