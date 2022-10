Mancano vigili, tecnici e informatici: ora il Campidoglio invoca “poteri speciali”

Mancano agenti della Polizia locale da mandare delle strade e tecnici da impiegare nella complessa macchina amministrativa. Anche perché gli stipendi del comune, con il caro vita che ha caratterizzato l’ultimo anno solare, non sono in linea con le attese di chi è chiamato a ricoprire gli incarichi.

I profili carenti

Gli effetti del concorsone, quindi, tardano a farsi apprezzare. Mentre il fabbisogno di personale, soprattutto in alcuni settori, resta piuttosto stringente. E’ il caso, si diceva, dei vigili: quelli risultati idonei sono stati 233. Meno della metà (500) di quanti il Campidoglio aveva intenzione di assumerne. Mancano comunque anche gli istruttori per i servizi informatici ed i tecnici da impiegare nei settori dell’ ambiente, delle costruzioni e del territorio.

Fino a pochi giorni fa, la delega al personale era gestita direttamente dal Sindaco. Dopo l’ultima tornata elettorale, Gualtieri ha deciso di assegnarla ad un suo assessore, Andrea Catarci, quello che ha il compito di realizzare la città dei 15 minuti e l’atteso decentramento. L’assessore che quindi si confronto proprio con quei municipi in cui, le carenze di personale, finiscono in alcuni casi per bloccare anche l’ordinaria amministrazione.

Cinquemila dipendenti meno di 20 anni fa

“Roma Capitale con riferimento al personale soffre di un grave problema strutturale, derivante da oltre un decennio di blocco del turn over” ha spiegato Andrea Catarci che, a supporto del ragionamento, ha offerto anche dei numeri. L’organico, ha ricordato l’assessore, è passato infatti dalle 27.358 unità del 31 dicembre 2002 ai 21.998 dipendenti del 30 settembre 2022. Per la fine dell’anno “arriveranno ad essere intorno a 22.500” con “una lieve ripresa resa possibile dall’immissione in servizio di 1.300 unità”. Però a conti fatti, in 20 anni, i lavoratori a servizio del comune sono cinquemila in meno.

Le critiche dell'opposizione

I numeri quindi, anche al netto del previsto aumento, restano deficitari rispetto alle esigenze dell’amministrazione. E’ un tema su cui batte anche l’opposizione, con Antonio De Santis, l’ex assessore al personale della giunta pentastellata (oggi capogruppo della civica Raggi). “Non comprendiamo perchè sia stato cancellato, dal nuovo piano assunzionale, la previsione di un nuovo concorso di Polizia Locale per l'anno prossimo, alla luce dell'evidente carenza numerica di risorse in tale settore” ha obiettato De Santis, che è tornato a chiedere “lo sblocco delle graduatorie e l'indizione di nuovi concorsi”.

Il programma dell'amministrazione

La necessità di provvedere a nuove assunzioni viene del resto riconosciuta anche dall’attuale assessore capitolino al personale. “Il numero di nuove assunzioni che sarebbe necessario effettuare ammonta a diverse migliaia” ha ammesso Catarci. Tuttavia “i vincoli di spesa e i margini di incremento previsti dalla legge non consentono di raggiungere questo obiettivo”. Cosa fare quindi? “Con la modifica della pianificazione 2022 in itinere entreranno inoltre 300 profili tecnici. Tale azione continuerà anche nel 2023 con il nuovo piano assunzionale del triennio 2023-2025, ponendo l’attenzione ai profili amministrativi e tecnici, alla polizia locale e al personale educativo scolastico". Ma non basta.

La richiesta di poteri speciali

Per trovare la quadra, ha spiegato Catarci “è urgente ottenere dal governo nazionale il riconoscimento di deroghe e poteri speciali nel settore delle politiche per il personale per la Capitale, tanto più in vista del Giubileo e dell’avvio della realizzazione delle opere ottenute in via straordinaria con le risorse del PNRR”. Si torna quindi a parlare di poteri speciali per la Capitale. Al neonato governo Meloni, il compito di vagliare la richiesta, ritenuta necessaria per dotare l’amministrazione cittadina dei dipendenti di cui è carente. Dipendenti che, in vent’anni, sono diminuiti di quasi 5mila unità.