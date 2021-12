Concorso psicologi, ancora tutto fermo: i ricorsi bloccano le assunzioni dichiarate “fondamentali” durante la pandemia

Quattromila candidati per 33 posti, tutti con il sogno di lavorare nei consultori del Lazio e così rafforzare l’organico delle Asl Roma 1, Roma 2, Roma 3, Roma 4, Roma 5 e Roma 6. Ma nel concorso pubblico per la selezione di 33 posti da dirigente psicologo è l’attesa a farla da padrona.

L'attesa infinita degli psicologi: il concorso è bloccato

Nonostante era sembrato che quelle assunzioni servissero nell’immediato, tanto da svolgere le prove selettive nel bel mezzo della pandemia da Covid, è ancora tutto bloccato. Gli aspiranti psicologi dei consultori del Lazio da mesi attendono di conoscere il proprio posizionamento definitivo in graduatoria, di essere chiamati per quel posto tanto agognato per il quale hanno studiato una vita. Ma per loro, ad un anno dalla prova selettiva, ci sarà ancora da aspettare. Questo nonostante una procedura concorsuale svolta in fretta e furia, sfidando le insidie della pandemia.

Il concorso per 33 posti da dirigente psicologo

Si perchè il concorso per gli specialisti in psicologia clinica, atteso da vent’anni, era stato bandito nel maggio 2019 dalla Asl Roma 2, che ha gestito la procedura, ed è stato svolto nel novembre dell’anno scorso nonostante l’emergenza legata al Coronavirus. D'altronde il Dpcm allora in vigore consentiva lo svolgimento dei concorsi in ambito sanitario. All’Ergife, sede delle prove selettive, file ordinate, percorsi differenziati di ingresso e uscita, distanziamento, obbligo di mascherine Ffp2 e rilevamento della temperatura all'ingresso con un termoscanner. Tutto in piena sicurezza per candidati, commissione e personale impiegato per registrazioni e assistenza.

La graduatoria per gli psicologi destinati ai consultori

Due giorni di selezioni con sessioni mattutine e pomeridiane. Il concorso per 33 posti da dirigente psicologo si è svolto con regolarità nonostante qualche protesta nei confronti di Asl e Regione Lazio in merito al momento scelto per portarlo avanti. D’altronde anche il presidente dell'Ordine degli psicologi del Lazio, Federico Conte, aveva sottolineato che una eventuale sospensione del concorso sarebbe stato "un danno notevole per i cittadini del Lazio, peraltro in un momento storico in cui la professionalità degli psicologi e delle psicologhe italiani puo' rappresentare una risorsa fondamentale". Ma delle assunzioni che sembravano così necessarie e imminenti, dopo un anno non v’è ancora traccia.

Concorso 33 posti da dirigente psicologo Asl: quando le assunzioni?

La graduatoria finale è stata pubblicata nell’agosto scorso, ma da allora tutto tace. “Colpa” dei ricorsi e delle richieste di alcuni candidati di ri-conteggiare i titoli di preferenza, quelli che danno punteggio ulteriore rispetto a quello ottenuto in sede di prova.

A quanto apprende RomaToday gli ultimi dati, quelli che dovrebbero essere finalmente definitivi, sono arrivati una decina di giorni fa. Entro dicembre prevista la riunione della commissione che dovrà redigere la graduatoria rivista e aggiornata “garantendo la massima trasparenza”. Le assunzioni degli psicologi nei consultori laziali, così pare, potrebbero arrivare già "nei primi giorni del 2022". Dopo oltre un anno di ansia e speranza per i primi della classe l’attesa finirà. Almeno questa è la speranza di chi aveva previsto e sperato nell'ingresso come psicologo nei consultori laziali già mesi fa.