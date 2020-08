Urbanistica, al via a settembre i concorsi di progettazione per il Polo civico Flaminio e per il mercato San Giovanni di Dio

Il Comune di Roma avvierà due concorsi di progettazione per un edificio e degli spazi pubblici. Si tratta del mercato rionale San Giovanni di Dio, a Monteverde nel XII municipio, e del Polo Civico Flaminio che sorgerà all’interno del programma di rigenerazione urbana dell’ex caserma di via Guido Reni. A darne notizia è l’assessore all’Urbanistica, Luca Montuori, che ha spiegato: “L’avvio della procedura sarà a inizio settembre”.

Si tratterà in entrambi i casi di concorsi di progettazione a due fasi, con selezione delle 5 migliori proposte che dovranno redigere il progetto di fattibilità tecnica ed economica e successiva individuazione del vincitore che potrà così passare alla fase della progettazione definitiva ed infine esecutiva. Per la presentazione delle proposte Roma Capitale si appoggerà alla piattaforma del Cna così come stabilito con un Protocollo che il Comune ha firmato con l’Ordine degli architetti nazionale e romano.

Al centro di uno dei due concorsi ci sarà la progettazione del nuovo Polo civico Flaminio, ovvero quegli spazi pubblici previsti su via del Vignola all’interno del Programma integrato che trasformerà la Caserma di via Guido Reni. Ospiterà una nuova biblioteca e una Casa del Quartiere che “garantisca estrema flessibilità nelle sue funzioni”. Le opere avranno un importo complessivo di circa 4 milioni e 400 mila euro. Al vincitore verrà poi assegnata la progettazione definitiva e quella esecutiva. Totale dell’appalto, compreso il rimborso per i quattro progetti selezionati ma non vincitori è stimato in 351 mila euro.

Il secondo concorso riguarderà invece la progettazione del nuovo mercato rionale San Giovanni di Dio posizionato nell’omonima piazza, nel XII municipio. La progettazione riguarderà la sistemazione del mercato attuale per un costo stimato in 4 milioni e 234 mila euro. Il valore stimato dell’appalto per la progettazione, sempre considerando i rimborsi per i quattro progetti selezionati ma non vincitori, è di 391 mila euro.