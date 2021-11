Spiagge: proroga delle concessioni balneari fino al dicembre 2023, poi le gare

Concessioni balneari prorogate fino a dicembre 2023 e poi, dal 2024, bandi e gare per rimescolare le carte sulle spiagge. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato "al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere".

"Dal giorno successivo (ossia dal primo gennaio 2024 appunto) - precisa - non ci sarà alcuna possibilità di proroga ulteriore, neanche per via legislativa, e il settore sarà aperto alle regole della concorrenza". Sono due le sentenze emesse dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (numeri 17 e 18) in cui si rimarca "l'eccezionale capacità attrattiva del patrimonio costiero nazionale" e si afferma che la "perdurante assenza (nonostante i ripetuti annunci di un intervento legislativo di riforma, mai però attuato) di un'organica disciplina nazionale delle concessioni demaniali marittime genera una situazione di grave contrarietà con le regole a tutela della concorrenza imposte dal diritto dell'Ue, perché consente proroghe automatiche e generalizzate delle attuali concessioni (l'ultima, peraltro, della durata abnorme, sino al 31 dicembre 2033), impedendo a chiunque voglia entrare nel settore di farlo".

Secondo il Consiglio di Stato - si legge in un comunicato - il confronto concorrenziale, oltre ad essere imposto dal diritto Ue, "è estremamente prezioso per garantire ai cittadini una gestione del patrimonio nazionale costiero e una correlata offerta di servizi pubblici più efficiente e di migliore qualità e sicurezza, potendo contribuire in misura significativa alla crescita economica e, soprattutto, alla ripresa degli investimenti di cui il Paese necessita".

La decisione era attesa, non solo dalla parti in causa. Il Governo con il provvedimento sulla concorrenza non aveva sciolto il nodo delle liberalizzazioni delle concessioni balneari. I concessionari attuali potranno comunque partecipare alle gare che dovranno essere bandite. Gli imprenditori del settore, che si riuniranno a breve, lanciano l'allarme: "Si rende fortemente instabile un settore che conta circa un milione di lavoratori", dice Marco Maurelli presidente, di Federbalneari Italia.

Il X Municipio dell'allora giunta a 5 Stelle l'anno scorso ha deciso di mettere a bando prima 37 e poi altre 9 concessioni demaniali marittime. Si tratta di stabilimenti balneari, chioschi e del porticciolo del Borghetto dei pescatori. Diversamente da quanto fatto dai confinanti comuni di Fiumicino e Pomezia e della maggior parte dei comuni rivieraschi, l'amministrazione di Ostia ha deciso che la legge 145/2018 di rinnovo automatico fino al 2033 non è applicabile e quindi ha fatto prevalere la direttiva europea Bolkestein che prevede la messa all'asta delle concessioni scadute e non rinnovate. Da lì ne nacque una serie di ricorsi al Tar e una serie di polemiche, salvando l'estate 2021.

Saputa la notizia della proroga delle concessioni solo fino al 2023, Alessandro Ieva - già assessore all'Ambiente nel X Municipio e candidato minisindaco per il Movimento 5 Stelle ad Ostia - parla di "sentenza storica" rivendicando il lavoro fatto dei pentastellati nel parlamentino del mare: "La nostra azione politica è sempre stata rivolta a perseguire la legalità e l'interesse del bene collettivo. Abbiamo fatto scelte necessarie e pagato in termini di consensi elettorali, ma di fronte alla legalità non scendiamo a compromessi. Questo l'ho ribadito anche nel Consiglio municipale di insediamento della nuova amministrazione. Tra le scelte impopolari c'è quella di aver avviato nel Municipio Roma X le procedure di gara per le concessioni balneari in scadenza 2020, ricevendo attacchi feroci dalla politica e dal comparto balneare".

"Non siamo mai stati contro l'imprenditoria, anzi, abbiamo scelto di seguire la legge europea proprio per la libera concorrenza invece di quella dello Stato che prorogava automaticamente le concessioni in scadenza 2020 di altri 15 anni dopo che anche la precedente era illegittima. È arrivata così la sentenza del Consiglio di Stato a darci ragione. - aggiunge il presidente del gruppo consiliare Movimento 5 Stelle 2050 del X Municipio - La proroga delle concessioni balneari sarà possibile solo fino al dicembre 2023, dopodiché non ci sarà alcuna possibilità di proroga ulteriore, neanche per via legislativa, lasciando spazio alle regole della concorrenza. Questa sentenza rende onore al nostro lavoro e a quello dei direttori e del personale dell'Ufficio Demanio del Municipio Roma X con i quali ho avuto il piacere di condividere questo percorso".