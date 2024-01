Ambulanti e concessioni balneari, la rivincita di Raggi: "Avevo ragione a battermi"

E' un inizio di 2024 sugli scudi per l'ex sindaca di Roma, Virginia Raggi. I pesanti rilievi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sull'articolo 11 della legge sulla concorrenza promulgata il 30 dicembre dal Governo Meloni, spinge la pentastellata a ricordare le sue battaglie in Campidoglio contro le proroghe alla concessioni balneari e alle bancarelle.

Mattarella bacchetta Meloni sulle concessioni agli ambulanti

Prima spieghiamo cosa è successo. Dal Quirinale, contestualmente alla firma del disegno di legge sulla concorrenza, ha inviato al Governo di Giorgia Meloni alcune osservazioni, abbastanza pesanti, rispetto alle proroghe che vengono ancora concesse non solo ai balneari, ma anche agli ambulanti che svolgono attività commerciale su pubblica piazza. Per Sergio Mattarella, rispetto all'articolo 11 del ddl, ci sono “rilevanti perplessità di ordine costituzionale”. Uno schiaffo alla premier e leader di Fratelli d'Italia. Le perplessità del Capo di Stato nascono dal fatto che le proroghe vanno a premiare l'esistente con tempistiche eccessive: “Una proroga eccessiva e sproporzionata", la definisce il Quirinale, che ha sottolineato come la firma del ddl sia arrivata per rispettare i paletti imposti dal Pnrr. Per Mattarella si palesa “l’incongruenza di prevedere una proroga automatica per quelle in essere (12 anni, ndr) rispetto a quelle delle nuove concessioni”.

Il caso di Roma e l'intervento di Raggi

Ma perché sull'argomento ha scritto un lungo post Virginia Raggi? Perché il Quirinale ha citato il Comune di Roma. Il caso della Capitale è una vicenda che "appare paradigmatica. Il Comune ha proceduto a disapplicare il comma 4 bis e avviato la procedura per la messa a gare delle concessioni e il Consiglio di Stato ha affermato la legittimità della disapplicazione da parte del Comune". Anche perchè, prorogando ancora le concessioni a stabilimenti balneari e bancarelle, si va contro una direttiva europea, la cosiddetta "Bolkenstein". Continuare a ignorarla potrebbe portare a procedure di infrazione contro l'Italia, con sanzioni economiche che peserebbero sulle tasche dei contribuenti.

La rivincita dell'ex Sindaca

"Abbiamo pagato caro il nostro andare controcorrente per i diritti dei più deboli - ha scritto Raggi su Facebook - ma il tempo ci sta dando ragione: la nostra battaglia sulle bancarelle abusive (come anche quella sulla tutela delle spiagge libere) era ed è giusta. Sulle concessioni per il commercio su area pubblica dopo il Consiglio di Stato, è intervenuto anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Mattarella richiama integralmente il parere dell’Autorità per la Concorrenza e il Mercato di febbraio 2021 (sollecitato dalla mia amministrazione) che specifica senza alcun tentennamento come le proroghe siano totalmente in contrasto con la direttiva comunitaria servizi, meglio nota come Direttiva Bolkenstein". Insomma, avevano ragione i Cinquestelle a voler mettere fine ai monopoli delle concessioni, lo dice anche il Quirinale dopo il Consiglio di Stato e l'Autorità per la Concorrenza.

"Mi tolgo qualche sassolino"

"Consentitemi di iniziare l’anno togliendomi qualche sassolino dalle scarpe, perché le persone hanno il diritto di sapere come sono andate le cose e chi ha ostacolato l'amministrazione del M5S Roma da me guidata ha il dovere di riflettere - aggiunge il carico l'attuale consigliera di opposizione in assemblea capitolina - . Il parere dell’Autorità di febbraio 2021 nasce da una mia specifica nota con la quale chiedevo se le nuove proroghe, allora contenute nel decreto legge n. 34 del 2020, fossero legittime. Avevo la necessità di trovare una ‘exit strategy’ rispetto alle norme che continuavano ad ingessare il settore delle bancarelle impedendo di fatto non solo nuovi ingressi ma, soprattutto, il riordino dell’intero settore. Sapete bene quanto fui attaccata per questa scelta: non c’era parte politica che avesse davvero a cuore l’interesse pubblico o, semplicemente, avesse il coraggio di cambiare le cose, preferendo tutelare a prescindere l’intera categoria degli ambulanti, sicché la mia richiesta di parere destabilizzava l’intero sistema".

Il parere dell'Autorità per la concorrenza e del Consiglio di Stato

Quel parere permetteva all'amministrazione di disapplicare la norma "poiché in contrasto con le normative eurounitarie - spiega Raggi - avviando le nuove procedure di gara e così provammo a fare, trovando notevoli difficoltà anche in seno agli stessi uffici di Roma Capitale che, timorosi, non osavano toccare un settore da sempre tutelatissimo. Con pochi coraggiosi avviammo anche qualche gara, la cui correttezza è stata confermata dal Consiglio di Stato. Oggi l’ennesima conferma che le mie scelte furono corrette e l’anno non poteva iniziare in maniera migliore".

Il bando del 2020 sospeso da Gualtieri

Virginia Raggi nel 2020 realizzò un bando per gli stabilimenti balneari: ne coinvolgeva 37, oltre 9 chioschi, ma era stata sospesa in autotutela da Roberto Gualtieri: nessuna offerta per 13 stabilimenti e 2 chioschi. Così, per non correre il rischio di non aprire molte strutture, l'amministrazione del X municipio nel dicembre 2021 (giunta Falconi da poco insediata) aveva optato per una proroga fino a fine 2023. Una società, la GB Srl, che aveva vinto uno dei lotti, ha contestato la decisione ricorrendo al Tar e ottenendo soddisfazione anche in sede di Consiglio di Stato.