Il concerto nazirock nell'associazione dell'ex NAR Ciavardini: "Impedite questo scempio"

Un gruppo musicale di estrema destra in concerto nel III municipio, a due passi dalla stele che ricorda l'assassinio del giudice Amato per mano dei terroristi neri. Sabato 20 maggio, nel Borghetto di Prati Fiscali Vecchia, ospiti dell'associazione "Gruppo Idee" arriveranno i "Gesta Belliche", nell'ambito di una manifestazione skinhead. E di chi è l'associazione ospitante? Di Luigi Ciavardini, esponente storico dei Nuclei Armati Rivoluzionari.

Il concerto skinheads nostalgico a Prati Fiscali

La notizia dell'evento si è diffusa rapidamente e tra coloro che hanno deciso di denunciarla c'è Paolo Bolognesi, presidente dell'associazione familiari delle vittime della strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna. "Sconcerto e incredulità nel sapere che una band nazifascista inneggiante a Ppriebke si esibirà nell'associazione dell'ex Nar Ciavardini", ha dichiarato Bolognesi insieme a una consigliera Pd di Montesacro, Federica Rampini.

L'evento nell'associazione dell'ex NAR Ciavardini

Lo sconcerto per l'evento dai toni più che neri cresce anche perché si terrà a meno di 3 km dal luogo dove venne freddato a colpi di pistola il giudica Mario Amato, il 23 giugno 1980. Si trovava alla fermata dell'autobus su viale Jonio, poco distante dall'incrocio con via Monte Rocchetta, diretto in ufficio e privo della protezione di una scorta e di un'auto blindata come si addice a chi - come Amato in quegli anni - si trovava a indagare sulle organizzazioni terroristiche di estrema destra. Furono i NAR, di cui Ciavardini faceva parte, a organizzare e consumare l'omicidio: “Siamo i NAR, abbiamo ucciso noi il giudice Amato. Troverete un volantino nella cabina telefonica di via Carlo Felice” fu la rivendicazione nelle ore successive. Nel dicembre 1987 vennero condannati definitivamente Gilberto Cavallini, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro.

I deputati Pd: "Piantedosi lo sa? Intervenga"

Contro il concerto del 20 maggio, che si terrà - a meno di novità dell'ultim'ora - in via Fiesole nel III municipio, si sono scagliati anche i deputati democratici Casu, Zingaretti, Madia, Di Biase, Mancini e Morassut: "Il ministro dell'Interno è a conoscenza dell'inquietante manifestazione 'Spqr Skin' che si svolgerà sabato a Roma - chiedono insieme - e che vedrà l'esibizione del gruppo musicale apologetico del fascismo 'Gesta Bellica'? Matteo Piantedosi non ritiene necessario valutare l'opportunità dello svolgimento di un concerto con band che inneggiano al nazifascismo, e verificare anche i rapporti esistenti tra queste e l'associazione 'Gruppo Idee' che ospita l'evento ed è stata fondata dall'ex Nar, Luigi Ciavardini, condannato per la strage di Bologna?".

Il presidente del III: "No al concerto, se sarà necessario ci mobiliteremo"

"Ho scritto una lettera urgente al nuovo Prefetto di Roma per chiedere l’immediato stop al concerto nazirock in programma a via dei Prati Fiscali - fa sapere Paolo Emilio Marchionne, presidente del III municipio - . Un appello al ministro Piandetosi e al Prefetto Giannini perché vlautino seriamente il divieto. E' gravissimo e insopportabile, a poca distanza da luoghi dove furono assassinati dai neofascisti Valerio Verbano e il giudice Amato, le case da cui furono rastrellati i giovani operai Antonio Pistonesi e Renzi Piasco finiti alle Fosse Ardeatine.

Se sarà necessario, perché il nostro appello non verrà ascoltato, ci mobiliteremo insieme a tutta la comunità antifascista di Roma".

Alla richiesta si è aggiunto il capogruppo del M5S in Campidoglio Paolo Ferrara: "L'esibizione di alcuni gruppi musicali di ispirazione neofascista in programma sabato in via dei Prati Fiscali - ha scritto in una nota - è un qualcosa di estremamente inaccettabile. Roma è una città assolutamente contraria ai disvalori del fascismo e non può in alcun modo essere oltraggiata da chi osanna, con atteggiamenti di inquietante fanatismo, un regime che ha portato soltanto morte e distruzione".