Concerto del Primo Maggio: volontari in piazza per raccogliere le bottiglie di plastica

In piazza durante e dopo il concertone. Il consorzio CORIPET, in occasione del primo maggio, aiuterà Ama a mantenere San Giovanni pulita anche al termine della kermesse musicale. E soprattutto, grazie al lavoro dei suoi volontari, le bottiglie di plastica verranno raccolte ed avviate ad un corretto recupero.

Come è organizzata la raccolta

Durante il concerto i volontari, muniti di apposite pettorine, gireranno per la piazza con i propri contenitori, per cercare di intercettare le bottiglie vuote. Ma sarà soprattutto dopo il concerto, per tutta la notte e fino alle 6 di mattina, che saranno impegnati insieme agli operatori dell’Ama per trasformare l’evento dedicato alla festa dei lavoratori in un appuntamento rispettoso dell’ambiente.

Si tratta di una attività che viene svolta nell’ambito del protocollo tra Roma Capitale e il Consorzio di riciclo CORIPET, approvato lo scorso anno dalla Giunta Capitolina per la raccolta e l’avvio a riciclo dei contenitori in PET per liquidi alimentari, che prevede anche specifiche iniziative di promozione e sensibilizzazione in occasione di grandi eventi.

In arrivo gli eco compattatori per la plastica

“Roma Capitale è molto interessata a portare avanti e far crescere la collaborazione con tutti i consorzi di filiera, che insieme alla nostra Azienda AMA sono i veri attori protagonisti nella sfida per far crescere la raccolta differenziata, il recupero e il riciclo dei materiali” ha commentato l’assessora all’ ambiente ed al ciclo dei rifiuti, Sabrina Alfonsi. “Insieme al CORIPET stiamo lavorando per aumentare i punti di raccolta dei contenitori in PET su tutto il territorio cittadino, sia su suolo pubblico che all’interno dei mercati rionali. A questo scopo abbiamo a disposizione circa un centinaio di macchine eco-compattatrici da dislocare nei punti che stiamo individuando in stretta collaborazione con i Municipi. Entro maggio inizieremo con l’attivazione delle prime due macchine a disposizione nei Municipi IV”.

Il Concertone per sensibilizzare sulla differenziata

In occasione del primo maggio, le bottiglie opportunamente raccolte dai volontari del consorzio, verranno conferite in un compattatore dell’azienda municipalizzata ai rifiuti. In tal modo la collaborazione con il Coripet, in occasione di un evento tradizionale per Roma come il Concertone del Primo Maggio, ha spiegato Alfonsi “ci aiuta a sensibilizzare la città sul tema della raccolta differenziata, del riuso e riciclo dei materiali, conferendoli nel modo corretto, perché il recupero è fondamentale per raggiungere la sostenibilità ambientale e la neutralità climatica. Ringrazio CORIPET per la disponibilità dimostrata e approfitto di questa occasione per lanciare un invito agli organizzatori di grandi eventi a mettere in campo ogni strategia di raccolta utile al recupero della plastica”.