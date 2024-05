Il prossimo anno il concertone torna a San Giovanni, parola di Roberto Gualtieri

L'edizione 2024 al Circo Massimo resterà un unicum perchè il prossimo anno il concertone che celebra la Festa dei lavoratori tornerà a piazza San Giovanni. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, nel backstage dell'evento. Una dichiarazione importante che implica il fatto che gli interventi di riqualificazione dell'area terminernano prima di maggio del prossimo anno.

Il concertone torna a San Giovanni

“Siamo contenti di essere riusciti a realizzare il Concertone qui al Circo Massimo" ha detto Gualtieri, come riporta l'Adnkronos, nel backstage del concerto del primo maggio di Roma. E parlando di San Giovanni il sindaco ha annunciato: “Dall’anno prossimo la piazza sarà di nuovo agibile e si potrà tornare lì. L’importante è che la macchina organizzativa sia riuscita comunque a mettere in piedi questo evento”. Tra gli artisti più attesi, il sindaco ha menzionato Ultimo, aggiungendo: “Ci sono tanti artisti bravi e non voglio fare un torto a nessuno. Ma Ultimo è molto bravo". "Sarà una bella giornata di festa, per il lavoro e i diritti", ha concluso il sindaco.

Festa dei lavoratori

In mattinata, il primo cittadino ha realizzato un post su Facebook per parlare della Festa dei lavoratori: "Il primo maggio è un momento per riflettere sull'importanza del lavoro e la centralità che deve avere nella nostra società, per celebrare il movimento dei lavoratori e le sue battaglie che sono state e sono un fattore fondamentale di progresso sociale e civile. È il lavoro che crea valore economico e sociale e consente di affermare la dignità della persona. E per questo va difeso, creato, e protetto da ogni forma di sfruttamento".

Il sindaco ha aggiunto: "A Roma noi ce la stiamo mettendo tutta per creare lavoro di qualità e contrastare le piaghe del precariato e della disoccupazione. Anche per questo abbiamo stretto un grande patto tra sindacato, imprese e amministrazione, che mette al centro i lavoratori e la sicurezza, contrastando il dumping salariale. La crescita economica che la nostra città ha avviato, grazie anche agli importanti investimenti che abbiamo messo in campo e ai tantissimi cantieri che stanno trasformando Roma, è un bel risultato anche in termini occupazionali e ci incoraggia a fare ancora meglio e di più, soprattutto per i giovani e le donne, per aumentare la qualità del lavoro, i diritti e la dignità dei lavoratori. Un grazie speciale a chi anche oggi lavora per garantire i servizi fondamentali ai cittadini. Viva il Primo Maggio!"