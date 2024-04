Concerti al Circo Massimo, arriva il protocollo per evitare un nuovo caso Travis Scott

Niente più polemiche come dopo il concerto di Travis Scott, quando addirittura la presidente del parco archeologico del Colosseo minacciò lo stop definitivo ai grandi eventi al Circo Massimo. L'obiettivo dell'amministrazione capitolina e di chi si occupa di tutela dei beni culturali è quello di preservare il sito, ma non fermare i concerti. Per questo è stato firmato un protocollo d'intesa di durata triennale.

Protocollo d'intesa sui concerti al Circo Massimo

Al tavolo si sono messi Roma Capitale, il ministero dell'università, quello della cultura, la Soprintendenza speciale archeologia belle arti e paesaggio di Roma, ovviamente il parco archeologico Colosseo, il Cnr (consiglio nazionale delle ricerche), il Politecnico di Torino e l'Ingv, l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. D'altronde l'estate scorsa il concerto di Travis Scott fece tremare tutto il quadrante intorno al Circo Massimo.

Nasce un comitato tecnico e di coordinamento

L’obiettivo comune "è quello di garantire la migliore tutela del patrimonio monumentale, architettonico e storico-artistico dell'area archeologica centrale di Roma e consentire lo svolgimento di concerti e iniziative di grande richiamo" si legge nella nota che accompagna l'annuncio della firma. Per riuscirci, è stato istituito un comitato tecnico e di coordinamento "che si riunirà periodicamente e ospiterà un rappresentante di ogni firmatario". Il lavoro consisterà nel condividere informazioni, ognuno per le proprie competenze. Entro fine maggio il comitato dovrà redigere un programma delle attività. Seguirà uno studio scientifico "sugli effetti delle vibrazioni, acustiche e al suolo, che si producono al Circo Massimo e nelle aree circostanti". Le risultanze saranno importanti perché definiranno la composizione delle linee guida "che individueranno valori limite in grado di ridurre i rischi".

Sintonia tra Campidoglio e Governo

“Abbiamo la necessità di incrementare gli studi sugli effetti che le vibrazioni indotte da eventi come concerti o grandi manifestazioni, correlate anche alle sollecitazioni del pubblico, hanno su spazi di rilevanza storica come il Circo Massimo - ha commentato la ministra dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini -. Il nostro obiettivo è tenere insieme la sicurezza a tutela del patrimonio artistico e culturale del Paese e la necessità di svolgere eventi di respiro anche internazionale in luoghi simbolo dell’italianità”. “Il nostro obiettivo è sempre stato lo stesso - ha aggiunto il sindaco Roberto Gualtieri -. Far tornare Roma la capitale dei grandi eventi, tutelando il patrimonio inestimabile di questa città. Ci stiamo riuscendo e con il supporto del Governo e di tanti altri enti ed istituti di ricerca potremo continuare a farlo ancora di più con regole certe, in piena sicurezza e condivisione".

Intanto, una prima parziale prova sarà il 1° maggio, quando il Circo Massimo ospiterà per la prima volta il Concertone. A causa dei lavori di restyling di piazza San Giovanni in vista del Giubileo, gli organizzatori hanno dovuto trovare un'altra location.