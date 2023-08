Concerti al Circo Massimo, Gualtieri ricuce con Sangiuliano. Nessuno stop agli show, ma controlli più stringenti

La direttrice del Parco archeologico del Colosseo Alfonsina Russo sembra sempre più all'angolo. Gli strascichi del concerto di Travis Scott al Circo Massimo, che ha fatto letteralmente tremare la Capitale, vedono un fronte che si compatta sempre di più ed è composto da Campidoglio, Sovrintendenza Capitolina e mondo della musica, con il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano che non impone stop agli eventi nell'area, seppur restando critico verso la scelta di dare l'ok a Travis Scott. Anche la telefonata che c'è stata il 10 agosto tra Roberto Gualtieri e Sangiuliano va in questa direzione: "the show must go on", ma con molta cautela.

La polemica su Travis Scott al Circo Massimo

La questione è ormai nota quasi a tutti: il concerto di Travis Scott del 7 agosto ha fatto tremare la città, con una leggera scossa che è stata generata dai salti in contemporanea delle 70.000 persone presenti all'evento, percepita nettamente da molti abitanti dei quartieri limitrofi. La direttrice del Parco archeologico del Colosseo, che include l'area del Circo Massimo, non ha gradito: "Non daremo più parere positivo per eventi di questo genere" aveva detto Alfonsina Russo. Da lì è iniziato lo scontro, con l'assessore ai grandi eventi Alessandro Onorato che in un video pubblicato su Instagram ha attaccato l'archeologa: "Per fortuna i concerti al Circo Massimo non li decide Alfonsina Russo" ha detto. Nonostante il muro da parte dell'assessore, sembrava che il futuro del Circo Massimo fosse solo per l'opera e i balletti, ma così non sarà. Anche perché sono entrate in gioco le diplomazie.

La telefonata tra Gualtieri e il ministro Sangiuliano

Nella giornata del 10 agosto, infatti, il sindaco Roberto Gualtieri e il ministro della cultura Gennaro Sangiuliano si sono sentiti telefonicamente. Un colloquio "cordiale", come viene definito dal Campidoglio, incentrato sulla gestione degli eventi al Circo Massimo. Nessuno stop agli spettacoli (il 2 settembre è previsto Max Pezzali con annesso dj set finale), ma un meccanismo di controllo rafforzato "in accordo col ministero". Le prescrizioni che vengono messe nero su bianco dal Parco archeologico in sede di autorizzazione devono essere tutte rispettate e in caso negativo, sanzionate le violazioni. La valutazione di ogni evento sarà "caso per caso, come sempre, attraverso tavolo tecnico apposito". Inoltre, Gualtieri ha chiesto al sovrintendente Claudio Parisi Persicce di istituire una commissione per esaminare "il possibile mancato rispetto delle prescrizioni" in occasione del mega-evento con Travis Scott.

Il sovrintendente alla direttrice del Parco archeologico: "Nessun danno al sito"

E proprio questo è uno dei punti toccati dalla lettera che Parisi Persicce ha inviato ad Alfonsina Russo, in risposta alla richiesta di quest'ultima di dare urgente riscontro rispetto al rispetto degli obblighi imposti su impatto acustico e salti in simultanea. Leggendo la relazione di Parisi Persicce, si viene a sapere che durante un'ispezione effettuata il giorno dopo il concerto (8 agosto), gli incaricati della Sovrintendenza capitolina "non hanno riscontrato danni al sito archeologico", in attesa dei dati delle specifiche apparecchiature dell'Ingv, l'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia che si occupa di rilevare tutte le scosse nel nostro paese. Parisi Persicce ha colto anche l'occasione per lanciare una frecciata all'archeologa che dirige il Parco: "Riguardo al concerto dell'artista Max Pezzali - scrive - il Parco archeologico del Colosseo e la Sovrintendenza si sono espressi favorevolmente in sede di tavolo tecnico il 31 luglio". In soldoni: cambiare idea non si può più.

Vasco Rossi sta con l'assessore Onorato

Nel frattempo, l'assessore Onorato incassa l'appoggio di diversi artisti e rappresentanti del mondo dello spettacolo. Dopo il suo video social, si sono espressi a suo favore non solo le conduttrici radiofoniche e televisive Andrea Delogu ed Ema Stockholma, ma anche uno dei miti del rock italiano, Vasco Rossi. Il cantautore di Zocca, che nel 2022 si esibì per due sere al Circo Massimo davanti a 140.000 persone, ha condiviso il video dell'assessore sul suo account Instagram aggiungendo la frase: "Sempre la stessa storia".