Concerti dal vivo, Roma vende più biglietti di Milano: "Un'estate da record"

"Roma ha sorpassato Milano, registrando il record di bigliettazione, intorno ai 2 milioni di biglietti venduti, grazie soprattutto agli eventi al Circo Massimo e al Rock in Roma". A dirlo il presidente di Assomusica Vincenzo Spera.

Numeri importanti per questo inizio estate nella Capitale dopo due anni di stop agli eventi legato alla pandemia. Da Vasco a Ultimo passando per i Maneskin e per il Jova Beach Party a Cerveteri, folle di fan hanno riempito in questo mese di luglio le location dei concerti live.

''Finalmente Roma ha recuperato il suo ruolo di Capitale dei grandi eventi, ritornando ad essere la città con più biglietti venduti in Italia" ha detto l'assessore ai Grandi Eventi Alessandro Onorato. "I numeri di questa prima parte di estate, certificati da Assomusica, sono esaltanti: record di presenze, grandi artisti, grande entusiasmo del pubblico e una organizzazione impeccabile. Dal Circo Massimo allo Stadio Olimpico, dall'Auditorium Parco della Musica a Capannelle: la nostra città dispone di location suggestive e prestigiose, che si adattano e valorizzano i diversi generi musicali aggiungendo atmosfere uniche ad ogni performance".

E ancora: "I due anni di stop imposto dalla pandemia sono ormai alle spalle. Roma è ripartita. Abbiamo creato tutte le condizioni perché artisti ed organizzatori scelgano sempre di più Roma - ha continuato - Questi numeri sono destinati a crescere ulteriormente entro fine stagione. Il calendario di Rock in Roma prevede ancora decine di artisti importanti. A partire da Blanco, che ha fatto registrare il tutto esaurito nelle due date del prossimo 27 e 28 luglio. Senza dimenticare le sei serate sold out con Renato Zero a fine settembre, sempre al Circo Massimo".