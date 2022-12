Comunità energetiche sui tetti degli edifici pubblici

Diffondere le comunità energetiche sul territorio cittadino, semplificandone la costituzione e finanziando progetti che destinati ad immobili pubblici. La giunta Gualtieri ha deciso di imprimere un’accelerazione sulla diffusione di impianti solari e dei gruppi di autoconsumo. Obiettivi messi nero su bianco su una delibera che, ora, dovrà passare al vaglio dell’assemblea capitolina.

Cosa sono le comunità energetiche

Le comunità energetiche rinnovabili (Cer) infatti sono delle realtà, partecipate da più soggetti, potenzialmente anche gruppi di cittadini, che decidono d’investire sull’installazione di pannelli solari condivisi, in modo da dividere le spese, ma anche i ricavi derivanti dal risparmio energetico che ne deriva. Poiché si basa su fonti rinnovabili, abbatte i consumi derivanti dalla combustione e fanno risparmiare sui costi delle bolletta.

“Diamo il via ad una rivoluzione in grado di dare risposta alle tre grandi sfide che abbiamo di fronte: quella del cambiamento climatico, perché ogni kw di energia solare sostituisce l’utilizzo di carbone e gas, quella sociale, contro la crescente difficoltà delle famiglie colpite dall’aumento delle bollette e dell’inflazione e, infine, quella dell’innovazione che ci accompagnerà verso la transizione energetica” ha commentato il sindaco.

Il Campidoglio finanzierà 15 progetti

Il provvedimento firmato dalla giunta, traccia la strada da seguire per favorire lo sviluppo delle comunità energetiche anche attraverso l’istituzione di un apposito gruppo di lavoro. Coordinato dall’ufficio clima, e partecipato dai municipi, avrà lo scopo di informare i cittadini e di formare i tecnici dell’amministrazione. Con un obiettivo ben definito: quello di finanziare 15 progetti sui tetti di edifici pubblici che saranno indicati dai municipi stessi. Ad ogni ente di prossimità ne spetterà uno. Nell'ottica di semplificare le pratiche per avviare nuove Cer, i municipi saranno anche supportati sia “nelle attività di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza” che sul piano dell' “accesso a incentivi e finanziamenti” si legge nella provvedimento firmato dalla giunta.

Accesso al credito e comunità solidali

Il Campidoglio inoltre, si legge nella delibera, si impegna nella “definizione di accordi con il sistema bancario per l'accesso al credito a tassi agevolati per la realizzazione di impianti solari e comunità energetiche”. Ne potranno beneficiare cittadini, associazioni del terzo settore, piccole imprese. Non solo.

L’amministrazione si impegna nel promuovere “la partecipazione di soggetti economicamente svantaggiati, enti del terzo settore” ed anche di “destinare le risorse generate dalla condivisione di energia a progetti di contrasto alla povertà energetica o altre iniziative di utilità sociale”. E’ un passo, quindi, che muove in direzione di uno sviluppo “sociale” delle comunità energetiche rinnovabili, come richiesto da comitati e realtà che già si sono mosse in questa direzione.

Le comunità energetiche e le scuole

La giunta ha inoltre deciso di mettere a disposizione il proprio patrimonio immobiliare per la realizzazione di impianti solari a servizio di comunità energetiche sui tetti degli edifici di proprietà della Città Metropolitana, a partire dalla scuole” si legge sempre nella delibera. A proposito di scuole c’è chi come Giovanni Caudo, il capogruppo di Roma Futura in Campidoglio, auspica che “costruire intorno a ogni edificio scolastico delle vere e proprie comunità energetiche, che coinvolgano i cittadini e le famiglie dei quartieri circostanti, soprattutto quelle a basso reddito, per contrastare il rischio di povertà energetica”. Diverrebbe un’occasione, nella visione dell’ex assessore di Ignazio Marino, l’occasione per “trasformare le scuole della Capitale in hub energetici”. Un’opportunità da sfruttare anche in previsione del cospicuo finanziamento che, attraverso il Contratto istituzionale di sviluppo (Cis) firmato dall’allora ministra Mara Carfagna, permetterà l’efficientamento energetico e l’installazione d’impianti solari in centinaia di scuole romane.

“Con questa delibera – ha concluso Gualtieri - ci facciamo trovare pronti per realizzare questi interventi e per dare un segnale di grande sensibilità sociale, coinvolgendo municipi, sostenendo concretamente le famiglie in difficoltà e supportando i cittadini che vogliono partecipare, mettendo inoltre a disposizione edifici pubblici come scuole, biblioteche, mercati, musei che, anche da chiusi, produrranno energia per gli altri soci delle comunità energetiche” .