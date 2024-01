La Comunità Ebraica chiede di fermare il corteo pro-Palestina a Roma nel Giorno della Memoria

Il Giorno della Memoria quest'anno sta diventando il giorno della discordia e dello scontro. Da una parte il Movimento degli studenti palestinesi in Italia, dall'altro la Comunità Ebraica. Tema del contendere: il corteo pro-Palestina organizzato dai primi, proprio il 27 gennaio, data che dal 2005 è riservata a commemorare le vittime dei nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il corteo pro-Palestina a Roma

L'organizzazione palestinese in Italia ha indetto un corteo sabato 27 gennaio alle 15, da piazza Vittorio Emanuele a piazza San Giovanni. Lo scopo è accendere un faro "sul genocidio che sta subendo il Popolo Palestinese, ormai sotto gli occhi di tutti, non basta più la semplice solidarietà" dicono gli studenti e le studentesse che aderiscono. "Richiamiamo a gran voce tutti gli amici, le sorelle e i fratelli della Causa Palestinese - continua il comunicato - per la Giornata della Memoria: è nostra intenzione smascherare tutte le incoerenze e le ipocrisie di un sistema colluso che impiega due pesi e due misure, a spese dei cadaveri di oltre 25mila vite bruciate e oltre 62mila feriti, battendosi il petto per le vittime di un genocidio già avvenuto mentre volta lo sguardo indifferente e complice di un genocidio in corso".

L'attacco della Comunità Ebraica

Parole che hanno mandato su tutte le furie la Comunità Ebraica italiana. Nelle scorse ore è stato Victor Fadlun, presidente della Comunità di Roma, ad alzare la voce: "No alla manifestazione antisemita nel giorno della memoria". Con un post Facebook, nel quale viene pubblicata la foto di un ragazzo con la "kefiah" che calpesta la bandiera di Israele, Fadlun si appella alle Autorità affinché il corteo di sabato non venga più permesso: "Sarebbe una sconfitta per tutti - spiega -. Abbiamo visto iniziative analoghe degenerare in comizi grondanti odio, appelli all’uccisione degli ebrei, bandiere israeliane bruciate e aggressioni agli agenti. Non capiamo come sia stato possibile concedere l’autorizzazione in una ricorrenza che è internazionale, per di più nel contesto del 7 ottobre, massacro antisemita come non se ne vedevano dai tempi del nazismo".

"Unica possibilità è dire no alla marcia antisemita"

Per Fadlun anche le implicazioni in materia di ordine pubblico giustificherebbero lo stop all'ultimo minuto. Ma non solo: "Inspiegabile anche per la ferita della Shoah che si riapre facendo sanguinare il cuore di ogni ebreo e, ci auguriamo, di ogni italiano - conclude il presidente della Comunità Ebraica di Roma - e ogni persona che conservi un barlume di umanità. Alle istituzioni, nazionali e locali, chiediamo di impedire questa vergogna. Chiediamo responsabilità e buon senso. Le istituzioni assumano l’unica decisione possibile: dire No alla marcia antisemita nel Giorno della Memoria".