A rischio caos il servizio di Comunicazione aumentativa alternativa per alunni con disabilità sensoriali

L’anno scolastico non è ancora finito, ma già per il prossimo si prospetta un rischio caos per il servizio Caa (Comunicazione aumentativa alternativa), destinato agli studenti con disabilità sensoriali e alunni con difficoltà nella comprensione/produzione del linguaggio. L’allarme è arrivato da alcune famiglie ed è legato alla pubblicazione delle linee di indirizzo relative al servizio, erogato finora dalla Regione Lazio, pubblicato sul sito dell’istituzione. Nel documento cui si annunciano alcune modifiche che hanno messo in allerta prima le famiglie e poi le presidenti delle commissioni capitoline Scuola, Carla Fermariello, e Politiche sociali e della salute, Nella Converti, che si sono riunite mercoledì 3 aprile per approfondire la questione, alla presenza di rappresentanti di associazioni e dei presidenti delle commissioni municipali Politiche sociali e Politiche educative.

La nota della Regione

Tutto nasce dalla pubblicazione, sul sito della Regione Lazio, di una nota relativa alle linee di indirizzo per la realizzazione dell'integrazione scolastica, anche attraverso la Comunicazione aumentativa alternativa. Non si tratta, in realtà, di un documento recente, in quanto è riferito all’anno scolastico 2023/24 e fa seguito a una determinazione del 6 giugno 2023. Nonostante questo, però, nella nota ci sono alcuni aspetti, relativi anche al prossimo anno, che preoccupano famiglie e commissioni capitoline. “Si specifica – si legge nella nota - che le assegnazioni di intervento di CAA effettuate nell’anno scolastico 2023/2024 non daranno luogo a riconferma nei successivi anni scolastici in quanto la Regione Lazio, proprio in funzione delle proprie competenze e dato atto che è onere dei Comuni garantire l’assistenza per l’autonomia e alla comunicazione personale alle bambine e i bambini dei nidi e della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado intende effettuare una verifica e rivalutazione del servizio integrativo di CAA e non da ultimo valutarne la possibile erogazione solo nell’ambito del ciclo scolastico di istruzione superiore secondaria di secondo grado”. Emergono dunque due elementi, come sottolineato da Fermariello in apertura della commissione congiunta: le assegnazioni non saranno prorogate per il prossimo anno e il servizio dovrà essere a carico dei Comuni. Da qui l’allarme, visto che essendo già arrivato aprile, il tempo per predisporre il servizio per il prossimo anno è pochissimo.

Le richieste delle commissioni

La presidente della commissione Scuola ha individuato tre punti su cui chiedere chiarezza sul servizio Caa. Primo punto, rivolto all'assessorato alla Scuola: “Sapere se è in corso un’interlocuzione formale con la Regione per capire come verrà erogato il servizio ed evitare di trovarci a settembre in difficoltà”. Secondo punto: “Conoscere il numero degli studenti coinvolti nel comune di Roma”. Terzo: “Sapere quante risorse economiche servono per garantire il servizio e se verranno trasferite, insieme alle competenze, dalla Regione al Comune”. Fermariello ha anche annunciato l’intenzione di convocare una nuova commissione sul tema alla presenza della Regione.

La risposta dell’assessorato alla Scuola

Sulla questione è intervenuta, in rappresentanza dell’assessora capitolina alla Scuola, Claudia Pratelli, Maria Teresa Canali: “Abbiamo avuto un’interlocuzione informale con la Regione – spiega – ho fatto io stessa una telefonata con la dottoressa Elisabetta Longo, a capo della Direzione regionale Istruzione, formazione e politiche per l'occupazione, che si occupa proprio del servizio Caa. Ho avuto da lei conferma che la competenza del servizio resterà alla Regione e che saranno riviste le modalità di erogazione, ancora non identificate. Ma si tratta di una telefonata, stiamo già lavorando per un incontro formale. Dai primissimi dati avuti, gli alunni a cui stanno erogando il servizio quest’anno nella Città metropolitana di Roma sono 1600”. Parole, queste, a cui ha risposto la presidente della commissione Politiche sociali e della salute, Nella Converti: “Nelle comunicazioni tra amministrazioni non esiste l’informalità – sottolinea – se si vuole modificare un servizio così importante va fatto nella massima trasparenza, vi chiediamo di formalizzare quanto prima quanto detto in modo informale e istituire un tavolo, anche con i rappresentanti delle famiglie per discutere della questione, perché più di un aspetto di questo servizio necessita di una revisione”. Anche Fermariello ci tiene a precisare che “la comunicazione comparsa sul sito della Regione è molto più netta di quanto comunicato telefonicamente”. Nel corso della commissione sono intervenuti numerosi membri delle consulte municipali e delle associazioni, come Antonio Cotura di Fish (Federazione italiana per il superamento dell'handicap) Lazio: “È fondamentale – sottolinea – avere pronte entro la fine di maggio le linee guida per il servizio Caa per il prossimo anno scolastico, in modo da predisporre tutto entro settembre. Altrimenti non ci sarà più tempo”.