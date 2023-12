Raccolta differenziata, nel Lazio 207 comuni ricicloni

Nel comune di Roma cresce a passo di lumaca la percentuale di rifiuti che viene correttamente differenziata. Se la Capitale con il suo striminzito 45,88% trascina verso il basso la performance di tutta la regione (il Lazio è al terzultimo posto in Italia), ci son però altri comuni che restano estremamente virtuosi.

I comuni ricicloni del Lazio

L’ottava edizione di Ecoforum del Lazio ha permesso di fotografare, con il report di Legambiente su produzione e gestione dei rifiuti, quale sia la situazione nella regione. Ci sono comuni anche di grandi dimensioni, quindi con oltre 50mila abitanti, che si segnalano per numeri lontanissimi da quelli fatti registrare dalla Capitale e non sono pochi: solo nella provincia di Roma sono infatti 73.

Per essere considerato un “comune riciclone” bisogna superare la soglia del 65% di raccolta differenziata. Sono in tutto 207 quelli che possono fregiarsi di questi titolo. Tra i primi sei a traguardare questo risultato, nelle città con oltre 50mila abitanti, ce ne sono ben cinque che fanno parte della provincia di Roma. La migliore performance è stata fatta registrare da Velletri, che ha raggiunto il 78% di RD (+ 32% rispetto alla Capitale). Il comune con più abitanti che fa parte di questi 6, è Guidonia Montecelio. Con i suoi 89mila cittadini residenti, riesce a raggiungere il 69,98%. La media regionale è del 54,2%.

Il buon risultato di Guidonia

Soddisfazione per la performance registrata è stata espressa dal sindaco della “città dell’aria”. “Il costante miglioramento dei dati sulla nostra raccolta dei rifiuti – ha commenta Mauro Lombardo, il primo cittadino di Guidonia - è un dato importante che certifica l’impegno di tutti i cittadini e l’attenzione costante dell’amministrazione. L’obiettivo è continuare a migliorare”. “Siamo sulla strada giusta – ha aggiunto l’assessore all’ambiente Paola De Dominicis -. In questi mesi abbiamo ulteriormente potenziato e migliorato il servizio perché non vogliamo fermarci. A Guidonia Montecelio si devono produrre sempre meno rifiuti e si deve differenziare di più e meglio”.

Guidonia Montecelio differenzia di più della media nazionale che si attesta al 63,99%. Ed inoltre nella città amministrata dal sindaco Lombardo, la differenziata è cresciuta dell’1,1%, rispetto al 2021 (i dati elaborati da Legambiente e raccolti da Arpa riguardano il 2022 ndr) quindi con una crescita maggiore della media regionale, salita dello 0,8%. I comuni ricicloni compensano, quindi, la bassa percentuale di differenziata che si fa nella capitale.